NBA : la première réussie de Rudy Gobert avec Minnesota

Rudy Gobert a parfaitement réussi ses débuts merecredi en saison régulière NBA, avec sa nouvelle franchise de Minnesota, lors de la victoire contre Oklahoma (115-108).

Le pivot français a brillé pour sa première sous le maillot des Wolves contre Oklahoma City (115-108), mercredi soir pour la première de son équipe cette saison en NBA.

Sur le parquet de Minneapolis, face aux Thunder, le triple meilleur défenseur de la ligue, qui évoluait à Utah auparavant, a réalisé un double-double, avec 23 points et 16 rebonds.

Rudy Gobert dropped a strong double-double to lead Minnesota to the win in his @Timberwolves debut! #KiaTipOff22





23 PTS, 16 REB pic.twitter.com/OPhZbPu81r

— NBA (@NBA) October 20, 2022