Tennis : Gaël Monfils et Elina Svitolina annoncent la naissance de leur fille Skaï

Le joueur de tennis Gaël Monfils a accueilli ce matin une petite fille, Skaï, avec sa partenaire Elina Svitolina, n°3 mondial chez les femmes en 2017.

Carnet rose. Le couple le plus attachant du tennis mondial, le Français Gaël Monfils et l'Ukrainienne Elina Svitolina, ont annoncé la naissance de leur premier enfant, ce matin, aux alentours de 6h. Il s'agit d'une fille, prénommée Skaï.

Sur les réseaux sociaux, l'actuel n°1 français a posté une photo regroupant la famille. «J'ai vécu la plus incroyable nuit de ma vie, qui s'est conclue avec le plus beau des cadeaux vers 6h. Elina était forte et courageuse. Je ne peux remercier assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue dans le monde ma petite princesse Skaï».

Le couple a imité Rafael Nadal, qui a également accueilli son premier enfant le samedi 8 octobre dernier, un garçon. Selon la presse espagnole, celui-ci s'appellerait...Rafael, comme son père.

El Matador et Gaël Monfils pourraient quant à eux se retrouver au tournoi de Bercy, à Paris, où tous deux sont inscrits à cette heure. Rien n'est moins sûr pour le Français, qui n'a plus joué depuis le 12 août dernier, après son abandon en huitièmes de finale du tournoi de Montréal, face à Jack Draper.