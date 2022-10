Tennis : l’ancienne N°1 mondiale Simona Halep suspendue provisoirement pour dopage

Simona Halep, ancienne numéro 1 mondiale de Tennis, a été testée positive à une substance dopante, et est sanctionnée d’une suspension provisoire, apprend-on ce vendredi.

C’est un cas de dopage qui pourrait marquer l’histoire du tennis. Ce vendredi 21 octobre, l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) a annoncé que l’ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep avait été testée positive à une substance dopante lors de l’US Open, en août dernier. Par conséquent, elle est suspendue temporairement du circuit professionnel.

«Le plus grand choc de ma vie»

Un des échantillons fournis par la Roumaine de 31 ans a montré des traces de Roxadustat, un médicament qui stimule la production de globules rouges, et est utilisé dans le traitement des patients souffrant de problèmes rénaux, a ajouté l’ITIA.

Simona Halep (Romania) has been issued with a provisional suspension under the Tennis Anti-Doping Programme:https://t.co/HCrZDTMp6I — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 21, 2022

À la suite de cette annonce, Simona Halep, actuellement 9e au classement WTA, s’est exprimée sur les réseaux sociaux, indiquant qu’il s’agissait du «plus grand choc de (ma) vie». «Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit une seule fois, car c'est totalement contraire à toutes les valeurs avec lesquelles j'ai été éduquées», a-t-elle déclaré, avant d’ajouter qu’elle se battra «jusqu’au bout» pour prouver qu’elle n’a jamais pris de substance interdite.

Une saison terminée depuis septembre

Gagnante de Roland-Garros en 2018 et de Wimbledon en 2019, la joueuse roumaine a connu une saison plus que correcte, avec 39 victoires et 11 défaites, sans oublier deux titres, à Melbourne et Toronto. En revanche, son parcours à l’US Open n’a pas été glorieux et s’est soldé par une élimination surprise dès le premier tour, face à l’Ukrainienne issue des qualifications, Daria Snigur.

Elle avait annoncé la fin de sa saison dès le 15 septembre en raison d’une opération du nez.