Ski alpin : calendrier, favoris, Français… Tout savoir sur la Coupe du monde 2022-2023

La saison 2022-2023 de ski alpin commence ce samedi 22 octobre à Sölden (Autriche). Voici tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde.

Le coup d’envoi de la saison de ski alpin est donné ce week-end à Sölden, en Autriche. Entre le calendrier de la Coupe du monde 2022-2023, les Français, les épreuves, les favoris… voici tout ce qu’il faut savoir.

Calendrier

22-23 octobre : Sölden (Autriche) - géant femmes, géant hommes

29-30 octobre : Zermatt/Cervinia (Suisse, Italie) - descentes hommes

5-6 novembre : Zermatt/Cervinia (Suisse, Italie) - descentes femmes

12-13 novembre : Lech (Autriche) - parallèle femmes, parallèle hommes

19-20 novembre : Levi (Finlande) - deux slaloms femmes

25-27 novembre : Lake Louise (Canada) - descente puis deux super-G hommes

26-27 novembre : Killington (Etats-Unis) - géant, slalom femmes

2-4 décembre : Beaver Creek (Etats-Unis) - deux descentes, super-G hommes

2-4 décembre : Lake Louise (Canada) - deux descentes, super-G femmes

10-11 décembre : Val d'Isère (France)- géant, slalom hommes

10-11 décembre : Sestriere (Italie) - géant, slalom femmes

16-17 décembre : Val Gardena (Italie) - super-G, descente hommes

16-18 décembre : Saint-Moritz (Suisse) - deux descentes, super-G femmes

18-19 décembre : Alta Badia (Italie) - deux géants hommes

22 décembre : Madonna di Campiglio (Italie) - slalom hommes

28-29 décembre : Bormio (Italie) - descente, super-G hommes

28-29 décembre : Semmering (Autriche) - géant, slalom femmes

4 janvier : Garmisch (Allemagne) - slalom hommes

4-5 janvier : Zagreb (Croatie) - deux slaloms femmes

7-8 janvier : Adelboden (Suisse) - géant, slalom hommes

7-8 janvier : Kranjska Gora (Slovénie) - deux géants femmes

10 janvier : Flachau (Autriche) - slalom femmes

13-15 janvier : Wengen (Suisse) - super-G, descente, slalom hommes

14-15 janvier : Sankt-Anton (Autriche) - descente, super-G femmes

20-22 janvier : Kitzbühel (Autriche) - deux descentes, slalom hommes

20-22 janvier : Cortina d'Ampezzo (Italie) - super-G, descente, super-G femmes

24 janvier : Schladming (Autriche) - slalom hommes

24 janvier : Plan de Corones (Italie) - géant femmes

28-29 janvier : Garmisch (Allemagne) - descente, géant hommes

28-29 janvier : Spindleruv Mlyn (République tchèque) - géant, slalom femmes

4 février : Chamonix (France) - slalom hommes

25-26 février : Crans Montana (Suisse) - descente, super-G femmes

25-26 février : Palisades Tahoe (Etats-Unis) - géant, slalom hommes

3-5 mars : Aspen (Etats-Unis) - deux descentes, super-G hommes

3-5 mars : Kvitfjell (Norvège) - super-G, descente, super-G femmes

10-11 mars : Are (Suède) - géant, slalom femmes

11-12 mars : Kranjska Gora (Slovénie) - deux géants hommes

15-19 mars : Finales à Soldeu (Andorre) - descente, super-G, parallèle par équipe, géant, slalom femmes et hommes

Les épreuves

Cinq épreuves sont au programme de la Coupe du monde de ski alpin : le slalom, le slalom géant, le slalom parallèle, la descente et le super-G. Pour les femmes, il y a un total de 41 épreuves individuelles dans la saison, contre 42 aux hommes et une par équipe.

Les points

À chaque course, des points sont décernés : 100 points pour le premier, 80 pour le deuxième, 60 pour le troisième, 50 pour le quatrième, 45 pour le cinquième, puis une distribution dégressive jusqu’à la 30e place.

Les favoris

Marco Odermatt est le grand favori à sa propre succession au gros globe de cristal. Derrière lui, le Français Alexis Pinturault, vainqueur en 2021, semble être le plus armé pour le gêner. A suivre également, les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen, ou encore le Suisse Beat Feuz et l'Autrichien Matthias Mayer. Chez les femmes, comment ne pas citer Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova en favorites ? Les Italiennes Sofia Goggia (descente) et Federica Brignone seront aussi à suivre. A surveiller également, les Suissesses Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin et Corinne Suter. Tout comme la Suédoise Sara Hector.

Les Français à suivre

Outre Alexis Pinturault, la France pourra compter sur Johan Clarey (42 ans), vice-champion olympique de descente, Mathieu Faivre, en bronze sur le slalom géant aux JO d’hiver de Beijing 2022, ou encore Blaise Giezendanner.

Chez les femmes, l’équipe de France sera emmenée par Tessa Worley, qui a remporté la saison dernière le petit globe du slalom géant pour la deuxième fois de sa carrière.

Comment suivre ?

Toutes les étapes de la Coupe du monde de ski alpin sont retransmises par Eurosport, qui est disponible sur MyCanal.