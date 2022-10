Boxe : Tyson Fury va bien faire son retour sur le ring mais pas contre Anthony Joshua

Le boxeur britannique Tyson Fury, qui avait annoncé sa retraite il y a quelques mois, va bien effectuer son retour sur le ring en décembre. Le nom de son adversaire a été annoncé ce jeudi.

Ce sera finalement Derek Chisora. Tyson Fury et son équipe ont officialisé, ce jeudi, le retour sur les rings de boxe du Gypsy King le 3 décembre prochain à Londres.

Le Britannique, invaincu en carrière, va défendre sa ceinture WBC des poids lourds dans une trilogie contre son compatriote. Le combat se déroulera au Tottenham Hotspur Stadium, l’enceinte du club de football.

LET’S HAVE IT THEN DEL BOY!!!! SEE YOU DECEMBER 3RD LONDON! @SpursOfficial @DerekWarChisora pic.twitter.com/3cKofPXNtI

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 20, 2022