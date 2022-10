Football : un jeune d’Ajaccio frappé à coups de barre de fer par des supporters parisiens ?

Un Ajaccien âgé de 19 ans a porté plainte pour violences et dégradation après avoir été agressé par de supposés supporters parisiens en marge de la rencontre de Ligue 1 entre Ajaccio et le PSG, vendredi dernier, en Corse, a indiqué le parquet d’Ajaccio à l’AFP.

Un après-match houleux. A l’issue de la victoire du PSG, vendredi dernier, à Ajaccio (0-3), en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, une rixe aurait éclaté dans le centre-ville mêlant de jeunes ajacciens à des supporters du club de la capitale. Ces derniers «s’en seraient pris à un jeune Corse qu’ils auraient violenté et dont ils auraient abîmé la voiture», a indiqué le parquet d’Ajaccio. Le jeune homme, âgé de 19 ans, a porté plainte pour violences et dégradation.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la victime, qui ne serait même pas supporter du club corse et qui n’a pas assisté à la rencontre, circulait dans le quartier du palais de justice aux alentours de 2h du matin. A bord de son véhicule avec des amis, il a alors vu un «amas de personnes», s’apparentant à des fans du PSG, se diriger vers lui.

Et alors que ses compagnons sont parvenus à prendre la fuite, il a essuyé de nombreux coups, et notamment des coups de barre de fer. «Ils ont ouvert la voiture, m’ont mis des coups de gants de moto, de barre de fer. Ils étaient sept sur moi...», a témoigné, sur les ondes de RCFM, le jeune homme, qui a eu la pommette gonflée et qui a été blessé à la cuisse. Sa voiture a également été fortement dégradée par les individus.

Une enquête pour violences et dégradation a été ouverte et confiée à la direction départementale de la sécurité publique, ont confirmé la police et le parquet d’Ajaccio, sans donner plus de détails. Les caméras présentes sur les lieux pourraient permettre de faire avancer cette affaire.