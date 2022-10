Ski alpin : les annulations de descentes se succèdent faute de neige

Quelques jours après les hommes, les deux descentes femmes prévues les 5 et 6 novembre pour la nouvelle étape de Coupe du monde de ski alpin de Zermatt-Cervinia (Suisse-Italie) ont été annulées en raison du manque de neige, ont indiqué les organisateurs mardi.

Un coup dur sous fond de crise climatique. Alors que les températures sont élevées ces derniers jours sur l’ensemble de la France et d’autres pays européens, les conséquences sont de plus en plus visibles et touchent le monde du sport.

Après l’abandon il y a trois jours des épreuves masculines de ski alpin des 29 et 30 octobre, les femmes sont touchées et voient les deux descentes féminines prévues les 5 et 6 novembre pour la nouvelle étape de Coupe du monde de ski alpin de Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie) annulées.

«La nature doit être respectée et acceptée»

«On espérait que les températures baisseraient suffisamment pour finaliser les préparatifs du parcours, mais les températures anormalement chaudes pour la saison et les fortes précipitations jusqu'à plus de 3.000 mètres d'altitude ont fait que la ‘Gran Becca’ n'est pas prête pour les courses. La pente du glacier est encore en parfait état mais la partie inférieure est trop molle et la sécurité des athlètes ne peut pas être garantie pour les courses», écrit le comité d'organisation dans un communiqué.

Ni les courses hommes ni les courses femmes ne seront reprogrammées plus tard dans la saison, a précisé la Fédération internationale de ski (FIS).

«Si les températures avaient été 2 à 3 °C plus froides ces sept derniers jours, nous aurions eu de fortes chutes de neige jusqu'à la zone d'arrivée et nous aurions pu produire de la neige artificielle. La nature doit être respectée et acceptée», explique Franz Julen, le président du comité organisateur de Zermatt-Cervinia.

La FIS avait annoncé en grande pompe en début d'année ce projet de course spectaculaire, avec un départ à 3.700 m d'altitude et une piste à cheval sur deux pays au pied de l'iconique Cervin, où un projet pharaonique de modernisation est en cours. Un projet qui avait été mal accueilli par de nombreux athlètes.

La saison de ski alpin a débuté dimanche à Sölden (Autriche) avec un géant hommes remporté par le Suisse Marco Odermatt. Le géant femmes prévu la veille avait été annulé en raison des précipitations.

Le circuit de la Coupe du monde a rendez-vous pour deux parallèles femmes et hommes les 12 et 13 novembre à Lech (Autriche).