La NBA va diffuser les matchs de Victor Wembanyama sur son application de streaming

La NBA a annoncé son intention de diffuser les highlights des matchs de la LNB, le championnat de France de basketball, à partir du 29 octobre sur sa nouvelle application de streaming, NBA App. Avec la volonté de suivre le phénomène Victor Wembanyama dans son club des Metropolitans 92 à Levallois-Perret.

Une première historique. La NBA et la LNB, le championnat de France de basketball, ont annoncé ce jeudi la mise en place d’une collaboration inédite qui verra l’application de streaming de la ligue américaine, NBA App, diffuser une sélection de matchs de la Betclic ELITE sur le territoire américain et d'autres régions du monde. Les fans pourront ainsi y retrouver les highlights de chaque journée. C’est la première fois dans l’histoire que la NBA diffuse les rencontres d’un championnat étranger sur ses canaux.

Pour rappel, en France, les chaînes beIN SPORTS et France 3 Régions diffusent chacune un match de Betclic ELITE par semaine, et l’ensemble des rencontres sont diffusées en live gratuitement sur LNB TV (à l’exception du match diffusé sur beIN SPORTS).

Le phénomène Victor Wembanyama

Pourquoi une telle décision ? Le Français Victor Wembanyama, joueur de 18 ans culminant à 2,24 mètres capable de dribbler et de tirer avec une aisance irréelle, s’apprête à être sélectionné n°1 lors de la prochaine Draft NBA en 2023, la loterie des jeunes talents qui se tient chaque année à New York. Aussi, le potentiel du pivot tricolore est tel que certaines équipes ont fait le choix conscient d’essayer de perdre le plus de matchs possible cette saison dans l’espoir d’avoir la meilleure chance d’hériter du 1er choix de la Draft (l’équipe la plus faible possède le meilleur pourcentage d’obtenir cette première place, mais la NBA a grandement limité cet aspect ces dernières saisons afin d’éviter les abus).

Début octobre, Victor Wembanyama et son équipe avaient été invités à se rendre à Las Vegas pour deux matchs exhibitions contre l’équipe de G-League dans laquelle évolue un autre espoir du basketball, Scoot Henderson. Mais lors de ces deux rencontres, c’est bien le joueur français qui a captivé les regards de tous les observateurs américains et des stars de la NBA, plusieurs d’entre elles ayant fait le déplacement rien que pour voir cet «alien», comme l’a décrit LeBron James sur le terrain.

Depuis, les médias US traquent les moindres faits et gestes de Victor Wembanyama sous le maillot des Metropolitans 92. Un intérêt qui ne cesse de prendre de l'ampleur, et auquel la NBA a décidé de répondre en offrant ces images exclusives via sa nouvelle application de streaming.

Matchs de la Betclic Elite, Leader’s Cup, All-Star Game français, ou encore playoffs, l’application de la NBA entend diffuser l’intégralité des minutes passées par Victor Wembanyama sur un terrain de basketball, car le joueur fascine, et ce bien au-delà de nos frontières. Et il pourrait devenir, en juin prochain, la future star la plus attendue de l’histoire de la NBA depuis LeBron James 20 ans auparavant.