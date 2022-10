Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 110e édition

Le parcours du Tour de France 2023 a été dévoilé, ce jeudi, par les organisateurs. Cette 110e édition, qui partira de Bilbao (Espagne) le 1er juillet avant d’arriver sur les Champs-Élysées le 23 juillet, sera particulièrement montagneuse avec cinq massifs visités et 30 cols au programme.

Cinq massifs montagneux traversés et un record de 30 montées classées en deuxième, première ou hors catégorie. Le peloton va prendre de l’altitude sur le Tour de France 2023, dont le parcours a été dévoilé, ce jeudi, par les organisateurs. Un tracé particulièrement montagneux et loin d’être de tout repos dès le départ, le 1er juillet, de Bilbao. Ce 25e lancement depuis l’étranger, le 2e d’Espagne après Saint-Sébastien déjà au Pays basque en 1992, sera très exigeant avec une 1ère étape au profil accidenté et composé d’un enchaînement de difficultés jusqu'à la côte de Pike (2 km à 9 % de moyenne avec des passages à 15 %) juste avant l’arrivée au sommet d’une pente qui affiche des pourcentages autour de 5 %.

Et alors que le peloton fera son entrée en France lors de la 3e étape, avec une arrivée à Bayonne, les choses sérieuses commenceront dès la 5e étape dans les Pyrénées avec les cols de Soudet et de Marie Blanque, puis le lendemain avec le col d’Aspin, le retour du Tourmalet et le Cauterets-Cambasque. Mais le grand rendez-vous de cette 110e édition est le grand retour du Puy de Dôme, 35 ans après sa dernière apparition et 59 ans après le duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor.

Les pentes du volcan d’Auvergne promettent d’être redoutables, notamment dans les quatre derniers kilomètres à près de 12% de moyenne. Mais elles ne seront pas les seules à faire mal aux jambes. Ce sera aussi le cas du col de la Loze, qui sera le toit de ce Tour (2 304m), avec ses passages à plus de 20% et qui sera emprunté cette année juste avant la plongée sur Courchevel pour l’étape-reine. Mais aussi du Grand Colombier, juge de paix du Jura, où l'arrivée aura lieu, le 14 juillet, pour la deuxième fois seulement de l’histoire. Sans oublier d'autres ascensions tout aussi corsées dans les Alpes avec Ramaz, Joux Plane, Forclaz, Croix Fry ou encore Le Bettex avant une possible dernière explication finale dans les Vosges la veille de la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées.

Avec un seul contre-la-montre est au programme, entre Passy et Combloux (22 kilomètres), à cinq jours du dénouement, ce tracé devrait offrir une lutte intense entre grimpeurs pour le maillot jaune. Qui sortira vainqueur de cette bataille qui s’annonce acharnée et succèdera au Danois Jonas Vingegaard ? Réponse le 23 juillet dans la capitale.