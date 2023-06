Tour de France 2023 : parcours, favoris, primes, diffusion TV… Tout savoir sur la 110e édition

Le Tour de France 2023 s’élancera, ce samedi 1er juillet, de Bilbao (Espagne) pour trois semaines de course et 3.400 kilomètres jusqu’à l’arrivée, le dimanche 23 juillet, sur les Champs-Elysées. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette 110e édition.

Dates

La 110e édition du Tour de France s’élancera, ce samedi 1er juillet, de Bilbao (Espagne) pour un périple de 3.400 kilomètres jusqu’à l’arrivée, le dimanche 23 juillet, sur les Champs-Elysées.

Parcours

Ce Tour de France 2023 va prendre de la hauteur avec un parcours très montagneux. Du départ au Pays basque, avec deux premières étapes au profil accidenté, jusqu’à la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées, le peloton traversera cinq massifs montagneux, avec un record de 30 cols dont le col de la Loze, qui sera le toit de cette Grande Boucle (2.304m), le Grand Colombier, le col de Soudet, le Tourmalet ou encore le col de Joux Plane. De quoi promettre de belles batailles pour le maillot jaune. En revanche, un seul contre-la-montre est au programme entre Passy et Combloux (22 kilomètres).

Favoris

Les routes de cette 110e édition du Tour de France devraient être le théâtre d’une nouvelle lutte de haute-volée entre le tenant du titre Jonas Vingegaard et le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021. Les deux coureurs vont débarquer avec des victoires de prestige depuis le début de la saison, même si un doute plane sur l’état de forme de Tadej Pogacar après sa fracture du scaphoïde (poignet) fin avril sur Liège-Bastogne-Liège. Vainqueur du Tour d’Italie en 2022, Jai Hindley est un sérieux outsider, à l’image d’Enric Mas, Mikel Landa, Richard Carapaz, Ben O’Connor ou encore des Français David Gaudu et Romain Bardet.

Français

Quatrième du Tour de France l’année dernière, David Gaudu représente la meilleure chance française sur cette 110e édition pour espérer devenir le premier tricolore à remporter la Grande Boucle depuis Bernard Hinault en 1985. Deux fois sur le podium à Paris (2ᵉ en 2016 et 3ᵉ en 2017), triple vainqueur d’étapes et sixième l’année dernière, Romain Bardet pourrait lui aussi tirer son épingle du jeu. Pour son dernier Tour de France, Thibaut Pinot aura à cœur de se mettre en évidence et de s’offrir une dernière victoire. Le maillot à pois de meilleur grimpeur pourrait également être un objectif. Porteur du maillot jaune lors de trois éditions (2019, 2020 et 2021), Julian Alaphilippe devrait également être un des principaux animateurs de cette Grande Boucle malgré un début de saison délicat. Et il pourrait être aux avant-postes dès les premières étapes. Christophe Laporte, Valentin Madouas, Guillaume Martin ou encore Aurélien Paret-Peintre pourraient eux aussi se distinguer.

Dix derniers vainqueurs

2022 : Jonas Vingegaard (Danemark)

2021 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2020 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2019 : Egan Bernal (Colombie)

2018 : Geraint Thomas (Grande-Bretagne)

2017 : Christopher Froome (Grande-Bretagne)

2016 : Christopher Froome (Grande-Bretagne)

2015 : Christopher Froome (Grande-Bretagne)

2014 : Vincenzo Nibali (Italie)

2013 : Christopher Froome (Grande-Bretagne)

Primes

Le grand vainqueur de ce Tour de France 2023 empochera la somme de 500.000 euros. Son dauphin percevra, lui, une prime de 200.000 euros, alors que le troisième touchera 100.000 euros. Et parmi les nombreuses primes, le porteur du maillot vert empochera 25.000 euros, tout comme le détenteur du maillot à pois de meilleur grimpeur. De son côté, le porteur du maillot blanc de meilleur jeune touchera 20.000 euros. Une prime identique sera attribuée au super combatif de cette 110e édition.

Diffusions TV

L’ensemble de cette 110e édition du Tour de France sera à suivre en direct et en intégralité sur les chaînes du groupe France Télévisions (France 2 et France 3) et d’Eurosport du début à la fin de chaque étape.