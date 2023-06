Tour de France 2023 : une star du peloton condamnée pour conduite en état d’ivresse

Peter Sagan, qui s’apprête à participer à son dernier Tour de France, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et trois mois de suspension de permis de conduire pour conduite en état d’ivresse dans les rues de Monaco en mai dernier, a révélé Monaco-Matin.

Il avait de nouveau rendez-vous avec la justice. Déjà condamné en 2021 pour des raisons quasi similaires, le cycliste Peter Sagan a récemment été condamné pour conduite en état d’ivresse dans les rues de Monaco, a révélé, ce mercredi, Monaco-Matin. Absent à la barre pour raison professionnelle et représenté par son conseil, le triple champion du monde sur route (2015, 2016, 2017) a écopé de trois mois de prison avec sursis et trois mois de suspension de son premier de conduire.

un taux de 1,46 mg/l à 11h35

Les faits remontent au vendredi 12 mai dernier. Le Slovaque, qui réside en principauté, était au guidon de son scooter lorsque des policiers ont remarqué son «comportement hasardeux, voire dangereux», selon le président du tribunal de Monaco. Après avoir stationné son deux-roues, il a été invité «à souffler dans l’éthylotest». Et «les vagues soupçons des fonctionnaires devenaient une certitude». Le contrôle d’alcoolémie a révélé un taux de 1,46 mg/l alors qu’il était «seulement» 11h35.

Interrogé par la police, Peter Sagan a expliqué avoir largement fréquenté les établissements de nuit monégasques avant de se coucher aux alentours de 3h du matin. Il se serait levé quatre à cinq heures plus tard pour conduire un ami dans un hôtel. C’est au moment de regagner son domicile qu’il a été contrôlé avec ce taux très élevé. Pour sa défense, son avocat a plaidé la fatigue après un voyage aux Etats-Unis. «Avec un état de fatigue lié principalement au décalage horaire et six heures de sommeil, il ne pensait pas avoir un tel taux», a-t-il déclaré. Cela n’a pas empêché le tribunal de suivre les réquisitions du ministère public.

Septuple vainqueur du maillot vert et de douze étapes sur le Tour de France, Peter Sagan (TotalEnergies) sera au départ de sa 12e et dernière Grande Boucle, ce samedi, à Bilbao (Espagne).