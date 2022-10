Tour de France femmes 2023 : découvrez le parcours de la 2e édition

Le parcours du Tour de France femmes 2023 a été dévoilé ce jeudi à Paris. Découvrez le tracé de cette deuxième édition.

Le tracé de la 2e édition du Tour de France femmes, prévu du dimanche 23 au dimanche 30 juillet, a été révélé ce jeudi à Paris.

Le Grand Départ sera donné de Clermont-Ferrand. Courue en huit étapes, cette Grande Boucle féminine se terminera le 30 juillet sur un contre-la-montre individuel de 22 km à Pau.

23 juillet : 1re étape Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand, 124 km

24 juillet : 2e étape Clermont-Ferrand - Mauriac, 148 km

25 juillet : 3e étape Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux, 147 km

26 juillet : 4e étape Cahors - Rodez, 177 km

27 juillet : 5e étape Onet-le-Château - Albi, 126 km

28 juillet : 6e étape Albi - Blagnac, 122 km

29 juillet : 7e étape Lannemezan - Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, 90 km

30 juillet : 8e étape Pau - Pau (contre-la-montre individuel), 22 km

The official route of the #TDFF2023 avec @GoZwift!





Voici le parcours officiel du #TDFF2023 avec Zwift !#WatchTheFemmes pic.twitter.com/A7PJNR1UUI

— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022