Coupe du monde féminine de rugby 2022 : les Bleues surclassent l’Italie et filent en demi-finale

Les Bleues se sont imposées 39-3 en quart de finale de la Coupe du monde de rugby féminin face à l’Italie et elles ont validé leur billet pour les demi-finales de la compétition. Elles affronteront la Nouvelle-Zélande

L’équipe de France féminine de rugby à XV file en demi-finale de la Coupe du monde après une victoire contre l’Italie (39-3), ce samedi 29 octobre à Whangarei (Nouvelle-Zélande). Comme souvent entre ces deux formations, dont c'était la quatrième confrontation cette année, le match s'est déroulé dans un climat tendu, non seulement compte tenu de l'enjeu et aussi de la parfaite connaissance que l'une a de l'autre.

Joanna Grisez, joueuse du match

C’est la joueuse de rugby à VII, Joanna Grisez, qui a été l’héroïne de ce match en signant un triplé lors de cette rencontre. Les coéquipières de Gaëlle Hermet ont validé leur billet dans le dernier carré grâce à une deuxième période beaucoup plus accomplie que la première. Françaises comme Italiennes, se jaugeant, se sont engluées dans un faux rythme. Il a fallu ainsi attendre presque l'heure de jeu pour que les Françaises se libèrent enfin, à la suite d'un essai de pénalité accordé par l'arbitre de la rencontre, l'Ecossaise Hollie Davidson, et que les trois quarts tricolores lâchent les chevaux.

Les Bleues, dont l'objectif est de faire mieux que leur médaille de bronze obtenue lors de la Coupe du monde 2017, affronteront les Néo-Zélandaise, championnes du monde en titre, en demi-finale. «Je suis hyper heureuse. Je pense qu'on fait un match plutôt accompli, on gère très bien notre première mi-temps où on était contre le vent. On maintient et après, en deuxième mi-temps, on se dit qu'il faut lâcher les chevaux et c'est exactement ce qu'on fait et on s'ouvre une porte pour les demi-finales», a déclaré la capitaine de l’équipe de France, Gaëlle Hermet, après le match.

«Donc voilà. (La qualification en demi-finale) était un objectif, il est atteint, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut continuer pour s'offrir une opportunité d'aller en finale. On prend du plaisir, à l'image des essais et des sourires à la fin du match. On sait qu'il y a encore des choses à corriger, mais on va bosser encore et encore», a-t-elle ajouté.