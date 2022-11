Ligue des champions : composition, arbitre, première place, programme TV… tout savoir sur Juventus Turin-PSG

Déjà qualifié pour les 8es de finale, le PSG se déplace, ce mercredi, sur le terrain de la Juventus Turin, où il tentera de décrocher la 1ère place de son groupe de Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes (ou Bernat) - Vitinha, Verratti, Ruiz, Soler - Messi, Mbappé.

Le groupe du PSG

Christophe Galtier ne pourra pas compter sur un groupe au complet pour cette 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. L’entraîneur parisien sera privé de Neymar. Le Brésilien est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. De retour à la compétition, le week-end dernier, lors de la victoire contre Troyes (4-3), après avoir été éloigné des terrains pendant deux mois, Presnel Kimpembe est lui forfait en raison d’une «gêne au tendon d’Achille». Tout comme Keylor Navas. Le gardien costaricain est victime de «douleurs lombaires».

La dynamique du PSG

Le club de la capitale est toujours invaincu cette saison en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Quatre jours après leur large succès contre la Maccabi Haïfa (7-2), les coéquipiers de Marquinhos ont enchaîné, samedi, un 19e match consécutif sans défaite toutes compétitions confondues lors de la victoire face à Troyes (4-3). Même s’ils se sont fait peur en étant menés par deux fois au score par l’Estac. Mais une nouvelle fois, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ainsi que Carlos Soler ont permis au champion de France de s’imposer.

L’adversaire

Si elle reste sur trois victoires consécutives dans le championnat d’Italie, où elle occupe seulement la 7e place du classement, la Juventus Turin connait un début de saison laborieux. Avec la nouvelle défaite concédée, la semaine passée, sur la pelouse de Benfica (4-3), les Bianconeri sont même d’ores et déjà éliminés de la course à la qualification pour les 8es de finale de cette Ligue des champions. Mais ils peuvent toujours se qualifier pour la Ligue Europa s’ils obtiennent un meilleur résultat que le Maccabi Haïfa, qui reçoit dans le même temps Benfica. La «Vieille Dame» est toutefois confrontée à une cascade de joueurs absents pour la réception du champion de France.

Les enjeux

De l’autre côté des Alpes, le PSG jouera la 1ère place du groupe H. En tête à égalité de points avec Benfica, le club parisien sera qualifié en cas de succès sur la pelouse turinoise et si Benfica ne s’impose pas avec quatre buts d’écart de plus que le club parisien face au Maccabi Haïfa. Un match nul pourrait également suffire si la formation portugaise ne gagne pas en Israël. Tout comme une défaite, à condition que Benfica s’incline également face au Maccabi Haïfa. La première place permettrait au PSG d’affronter un 2e de groupe en 8e de finale, et de recevoir au match retour. De son côté, la Juventus tentera d’obtenir un meilleur résultat que le club israélien pour être reversée en Ligue Europa.

L’arbitre

Carlos Del Cerro Grande a été désigné par l’UEFA pour diriger ce match entre la Juventus Turin et le PSG. Âgé de 46 ans, l’arbitre espagnol a une solide expérience en Liga et a officié à 20 reprises en Ligue des champions, où il a déjà dirigé le club de la capitale. C’était en septembre 2021 lors de la venue de Manchester City au Parc des Princes. Et le PSG s’était imposé grâce à des buts d’Idrissa Gueye et Lionel Messi (2-0).

La diffusion TV

Cette rencontre, décisive pour la 1ère place du Groupe H, entre la Juventus Turin et le PSG, sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Foot.