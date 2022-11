Ligue des champions : le PSG premier de son groupe si…

Déjà qualifié pour les 8es de finale, le PSG jouera la première place de son groupe, ce mercredi, lors de son déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le PSG a rempli une première partie de son contrat. Pour la 11e saison consécutive, le club de la capitale a validé son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions (programmés entre le 15 février et le 15 mars) après son festival offensif contre le Maccabi Haïfa (7-2). Mais les coéquipiers de Marquinhos ont encore un travail à terminer en allant chercher la première place du groupe H. Cela assurerait aux Parisiens d’affronter un 2e de groupe et de jouer le match retour au Parc des Princes.

Mais la mission ne sera pas simple. Le champion de France jouera cette première place, ce mercredi, sur la pelouse de la Juventus Turin, déjà éliminée de la compétition mais toujours en course pour être reversée en Ligue Europa. Avant ce rendez-vous en Italie, Paris est à égalité avec Benfica (11 points) mais possède une meilleure différence de buts (+8 contre +4). Et pour rester en tête, les hommes de Christophe Galtier devront obtenir un meilleur résultat ou un résultat identique à celui du club portugais, qui se déplace dans le même temps sur le terrain du Maccabi Haïfa.

Ils seront ainsi assurés de terminer à la première place en cas de victoire dans le Piémont, sauf si Benfica s’impose avec quatre buts d’écart de plus que le club parisien, s’ils font match nul et que la formation lusitanienne ne gagne pas en Israël ou s’ils perdent et que Benfica s’incline également face au Maccabi Haïfa. Mais pour ce dernier match décisif, le PSG sera privé de Neymar, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Le PSG premier de son groupe si…

- Le PSG bat la Juventus Turin et Benfica ne s’impose pas avec quatre buts d’écart de plus que le club parisien face au Maccabi Haïfa.

- Le PSG fait match nul contre la Juventus Turin et Benfica ne s’impose pas face au Maccabi Haïfa.

- Le PSG s’incline contre la Juventus Turin et Benfica perd également face au Maccabi Haïfa.