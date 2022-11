Ligue des champions : l’OM qualifié pour les 8es de finale si…

Battu à Francfort et dernier de sa poule, l’OM peut encore se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions lors de la dernière journée, ce mardi soir, contre Tottenham.

Relancé après ses deux victoires consécutives contre le Sporting Lisbonne, l'OM est finalement retombé dans ses travers en s'inclinant à Francfort (2-1). Mais les hommes d’Igor Tudor peuvent encore décrocher leur billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions lors de la dernière journée.

Pour valider leur qualification, les Marseillais devront battre Tottenham au Vélodrome. Et rien d'autre. Derniers de leur groupe avec deux points de retard sur le club anglais (8 points) et un point de retard sur Francfort et le Sporting (7 points), les Olympiens (6 points) seront éliminés en cas de match nul ou défaite sur leur pelouse.

A noter que Marseille peut même terminer à la première place en cas de victoire et s'il y a match nul entre le Sporting et Francfort dans le même temps.

L’OM qualifié pour les 8es de finale si…

- L'OM s'impose contre Tottenham, peu importe le résultat du match entre le Sporting et Francfort.

L'OM reversé en Ligue Europa si…

- L'OM fait match nul contre Tottenham et Francfort gagne contre le Sporting Portugal.