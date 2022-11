NBA Paris Game 2023 : Le match entre Detroit et Chicago diffusé en clair sur Canal+

La rencontre de NBA entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago, le 19 janvier prochain à l’AccorArena (Paris), sera diffusée en direct et en clair sur Canal+.

La NBA de retour sur Canal+. Après une rencontre en janvier 2020, la Grande Ligue effectue son retour dans l’Hexagone pour un match de la saison régulière entre Detroit et Chicago, le 19 janvier 2023. Une rencontre qui sera, bonus non négligeable, diffusée en clair sur la chaîne.

La chaîne cryptée a obtenu les droits pour une retransmission en clair, a rapporté L’Équipe. La rencontre sera diffusée en complément sur beIN Sports, diffuseur payant de la NBA.

Autre surprise agréable pour les abonnés de Canal+, le match sera commenté par George Eddy, voix historique de la NBA en France.

La nouvelle chaîne du groupe, Canal + Sport 360, proposera également un contenu exclusif à ses téléspectateurs, a précisé le média sportif.

DE 80 À 1.875 euros la place à BERCY

Un suivi des joueurs de la NBA dès le premier pied posé en France, des films thématiques et des documentaires inédits sur l’univers de la balle orange sont au programme.

Par ailleurs, l’ouverture de la billetterie est programmée pour le 10 novembre. Pour y accéder, il faut s’inscrire sur une pré-liste qui se clôture ce jeudi 3 novembre à 20h.

Concernant les «heureux élus», les places seront chères, puisqu'il faudra débourser au minimum 80 euros pour obtenir un sésame, selon les informations du Parisien. Dans les tribunes dites classiques, le prix pourra grimper jusqu’à 815 euros.

Pour les spots les plus prisés et les plus chers, en «courtside», le montant peut atteindre 1.875 euros pour être au plus près des joueurs.