Route du Rhum 2022 : dates, skippers, parcours… Tout ce qu’il faut savoir sur la course à la voile

Le départ de la Route du Rhum 2022 sera donné ce dimanche 6 novembre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la 12e édition de la course transatlantique en solitaire à la voile.

Dimanche 6 novembre 2022, le top départ de la 12e édition de la Route du Rhum sera donné à Saint-Malo. L’arrivée se fera à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

Quand ont lieu le départ et l’arrivée de la Route du Rhum ?

Le départ sera donc donné le 6 novembre 2022 à Saint-Malo. L’arrivée devrait se faire une semaine plus tard à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

Quelles sont les différentes classes de bateaux sur la Route du Rhum ?

Six classes de bateaux seront représentées, réparties en deux grandes familles : les monocoques et les multicoques. Pour les multicoques, seront présents : les Ultim, les Ocean Fifty et les Rhum Multi. Pour les monocoques, on aura les Class40, les Imoca et les Rhum Mono.

Combien de skippers inscrits ?

138 skippers, pour autant de bateaux, sont inscrits à cette Route du Rhum 2022. Il s’agit d’un record de participation pour cette mythique course au large en solitaire. Le détail des bateaux engagés selon leurs classes : 8 en Ultim, 8 en Ocean Fifty, 16 en Rhum Multi, 37 en Imoca, 14 en Rhum mono et 55 en Class 40. Parmi ces 138 marins, 14 nationalités sont représentées (111 Français, 4 Suisses, 4 Britanniques, 4 Italiens, 3 Américains, 2 Allemands, 2 Belges, 1 Japonais, 1 Australien, 1 Croate, 1 Israélien, 1 Chinois, 1 Sud-Africain, 1 Néo-Zélandais). Dans ces 138 skippers, sept femmes sont présentes.

Le parcours de la Route du Rhum

Les skippers partiront donc de la Manche, passeront par le Golfe de Gascogne. Une fois arrivée non loin de la Guadeloupe, c’est un tour de l’île que devront faire les marins.

Combien touchera le vainqueur de la Route du Rhum 2022 ?

Les primes de 2022 n’ont pas encore été officialisées. En 2018, Francis Joyon avait touché 50.000 euros pour sa victoire.

Quel est le record de la Route du Rhum ?

En 2018, Francis Joyon avait battu le record de l’épreuve en 7 jours, 14 heures et 21 minutes.

Le palmarès de la Route du Rhum

2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes

2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes

2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes

2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes

2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes

1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes

1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes

1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes

1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes

1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes

1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes