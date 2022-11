Route du Rhum 2022 : Samantha Davies sur l’eau et au cinéma pour sauver les enfants

La skipper Samantha Davies, qui s’élancera dimanche pour une nouvelle Route du Rhum 2022 à bord de son Imoca Initiatives-cœur, sera également à l’affiche au cinéma. Une double actualité sur le même thème : sauver les enfants.

Une course en solitaire et solidaire. Samantha Davies va disputer, à 48 ans, sa deuxième Route du Rhum à partir de dimanche. Toujours avec le même objectif, un beau résultat et une levée de fonds en vue d'opérer des enfants venant de pays défavorisés.

Lors de cette mythique course, dont le départ sera donné à Saint-Malo, l'opération « 1 clic = 1 cœur » sera ainsi de nouveau lancée. Grâce au soutien du public, la navigatrice d’Initiatives-Cœur et ses partenaires (Les Chocolats du Cœur, K-Line et Vinci Energies) espèrent récolter des fonds pour permettre d’opérer 20 enfants.

«Seule autour du monde»

Nous sommes toujours là pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, confie la native de Portsmouth (Angleterre). Le bateau est nouveau mais pour le reste, rien ne change. Pour cette Route du Rhum, on se fixe l’objectif de sauver 20 enfants. Avec le nouvel Initiatives-Cœur, je vais pouvoir raconter de nouvelles histoires et partager de nouvelles sensations. Je veux prouver qu’il est possible de naviguer à la fois de manière très performante et solidaire.»

À Saint-Malo, depuis le 25 octobre, les visiteurs ont l’occasion d’acheter des cœurs autocollants vendus 2, 5 ou 7 euros selon la taille choisie, entièrement au bénéfice de l'association. Ils ont la possibilité d'y inscrire un message et le coller sur la coque de l'IMOCA 01.

Samantha Davies aura également une autre grande actualité trois jours après le départ. Elle sera à l’affiche du film documentaire «Seule autour du monde» qui sortira au cinéma mercredi 9 novembre.

Réalisé par Édouard Mauriat, ce film retrace l’incroyable Vendée Globe 2020-2021 vécu par la navigatrice et son équipe à terre. Lors de cette course, la navigatrice avait été victime d’une très violente collision. Grâce à des images tournées en mer par Davies et à terre par le team manager David Sineau, le spectateur prend la mesure de l’immensité du défi que représente un Vendée Globe, notamment d’un point de vue psychologique.