Route du Rhum 2022 : le départ reporté à «mardi ou mercredi» en raison de la météo

Le départ de la Route du Rhum 2022, qui devait être donné ce dimanche 6 novembre à 13h02, a été décalé à «mardi ou mercredi», en raison des conditions météorologiques.

Alors que les 138 skippers de la Route du Rhum devaient s’élancer de Saint-Malo, ce dimanche 6 novembre 2022, le départ de la 12e édition a été décalé à cause des conditions météorologiques, ont annoncé les organisateurs.

[(DÉPART DÉCALÉ)]





