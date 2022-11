Route du Rhum 2022 : pourquoi le départ est-il donné à 13h02 ?

Les 138 skippers engagés sur la Route du Rhum s’élancent, ce dimanche 6 novembre, de Saint-Malo. Et le départ de cette 12e édition de la course transatlantique en solitaire à la voile sera donné à 13h02 précisément.

Comme pour le Vendée Globe, les 138 skippers engagés sur la Route du Rhum mettront les voiles à un horaire très précis. Le départ de cette 12e édition de la course transatlantique en solitaire à la voile sera en effet donné à 13h02. Il s'agit d'un choix délibéré des organisateurs, qui souhaitent avoir une couverture médiatique la plus importante possible.

Avec cette horaire, les journaux télévisés de 13h ont le temps de diffuser leur générique, les présentateurs peuvent annoncer les titres principaux et ensuite diffuser le départ en direct deux minutes plus tard.

Et ce n’est évidemment pas anodin pour les sponsors des embarcations prenant part à l’aventure. C’est également pour cette raison que le départ a lieu un dimanche afin de bénéficier de l’audience la plus large possible.

Les candidats à la victoire seront attendus une semaine plus tard à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), où sera jugée l'arrivée de cette Route du Rhum 2022.