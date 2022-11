Football : dix expulsions et une bagarre générale lors du Trophée des champions argentin

Le Trophée des champions argentin, opposant le Racing Club à Boca Juniors, dimanche soir, a été marqué par une dizaine d’expulsions et une bagarre générale.

Une bien mauvaise publicité. Le match entre Boca Juniors et le Racing (1-2) en Argentine s’est conclu avec dix joueurs et un entraîneur expulsés dimanche soir.

Tout a commencé dans les arrêts de jeu du temps réglementaire alors que les deux équipes étaient au coude à coude (1-1). Les joueurs de Boca ont réclamé un penalty pour une main de Lolo Miranda dans sa surface de réparation. C’est alors que Sebastian Villa (Boca) et Johan Carbonero (Racing Club) ont échangé des noms d’oiseaux.

Just the TEN red cards given out between Boca Juniors and Racing last night…pic.twitter.com/Q31m4xsYrN

