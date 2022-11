Procès de Benjamin Mendy : le joueur a pris la parole pour la première fois et fait une comparaison avec «Brad Pitt»

Pour la première fois depuis le début de son procès, Benjamin Mendy a pris la parole, ce lundi, devant le jury pour répondre aux accusations de viols et d’agressions sexuelles. Et au cours de ses réponses, le footballeur français a notamment fait une comparaison avec Brad Pitt.

La parole à la défense. Pour la première fois depuis le début de son procès il y a bientôt trois mois, Benjamin Mendy s’est exprimé, ce lundi, devant le jury du tribunal de Chester (Angleterre). Vêtue d’un costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate noire, le footballeur français, accusé de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur six femmes, a été appelé à la barre dans le milieu de l’après-midi, où il a décliné son identité avant de répondre aux questions de son avocate concernant, pour commencer, par sa famille et son parcours jusqu’à sa vie de footballeur professionnel.

Sa vie à Manchester, qu’il a rejoint à l’été 2017, a ensuite été abordée. Il a notamment expliqué recevoir régulièrement des amis dans son manoir, qui contient plusieurs chambres et lits. Il est également revenu sur le fonctionnement de sa chambre équipée d’un dispositif de déverrouillage à code, précisant que le porte pouvait s’ouvrir de l’intérieur simplement en tournant la poignée.

son passage en prison évoqué

Quelques instants plus tard, le champion du monde 2018 a évoqué ses relations avec les femmes. Il a indiqué qu’il avait «commencé à recevoir plein de messages sur Instagram», ajoutant que sa manière de parler aux femmes était «direct». Et l’ancien monégasque a justifié cet afflux de messages qu’il recevait par la popularité de Manchester City. «Je sais que je ne suis pas Brad Pitt. Les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble», a-t-il confié. Et il a certifié qu’il s’arrêtait lorsqu’une femme lui disait «non».

Le défenseur tricolore est aussi revenu sur son passage en prison pendant près de six mois entre août 2021 et janvier 2022. «J’étais seul, assis et la seule chose à faire était de penser. J’ai pensé à la manière dont j’étais avec les femmes, sur la peur de perdre mon football, me souvenir pourquoi je suis venu dans ce pays», a déclaré Benjamin Mendy, qui était assisté d’un interprète. «Cela m’a appris la valeur de l’argent car avant quand je voulais quelque chose je l’achetais», a-t-il ajouté alors qu’il avait chaque jour 4,5 euros pour vivre en prison.

Il a enfin confié avoir appris des choses durant son incarcération. «Maintenant je préfère être seul que d'inviter des gens que je ne connais pas chez moi», a-t-il lâché. Benjamin Mendy, qui a l'interdiction de parler en-dehors du tribunal, est attendu, ce mardi, de nouveau à la barre, où il devrait revenir en détails sur les différentes accusations à son encontre.