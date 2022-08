Procès de Benjamin Mendy : le nouveau témoignage glaçant d’une des plaignantes

Au procès de Benjamin Mendy, l’une des plaignantes, qui accuse le joueur français d’agression sexuelle, a livré, ce mardi, un nouveau témoignage terrifiant devant le tribunal de Chester (Angleterre).

Un nouveau témoignage glaçant. Au procès de Benjamin Mendy, une 3e plaignante a relaté, ce mardi, dans une vidéo diffusée devant le jury, l’agression sexuelle qu’elle aurait subie au domicile du joueur français en janvier 2021. La jeune femme a expliqué avoir participé à une fête organisée par le champion du monde 2018 en compagnie de trois amis.

Au cours de cette soirée, elle aurait croisé le défenseur de Manchester City, qui lui aurait alors touché l’entrejambe. «Il a en quelque sorte agrippé mon vagin. Je me suis immédiatement arrêtée et je me suis dit : ‘Qu’est-ce qu’il vient de se passer ?’», a-t-elle déclaré.

Choquée par ce qu’elle venait de subir, elle a de nouveau été victime d'un geste déplacé de sa part. Un peu plus tard, elle s’est retrouvée dans une salle de bain avec lui et il lui aurait «fait le geste de (lui) faire un cunnilingus», a-t-elle assuré, expliquant qu’il avait «tiré la langue comme s’il (la) léchait». Par la suite, elle a tenté de rester à distance du footballeur, mais il se serait une nouvelle fois approché d’elle.

Elle ne connaissait pas le joueur avant cette soirée

«Tu es plus belle quand tu souris», lui aurait lancé Benjamin Mendy, en lui demandant pourquoi elle était fâchée. La jeune femme, qui ne connaissait pas l’international tricolore avant cette soirée, a confié avoir répondu : «C’est à cause de la façon dont tu m’as touchée ou à cause de ce que tu as fait.» Elle a ajouté qu’il avait alors commencé à s’excuser.

Au petit matin, alors que la plaignante était sortie de la piscine, Benjamin Mendy lui a demandé si elle voulait des affaires de rechange et il lui en aurait prêté sans tenter d’aller plus loin. «Nous sommes montés à l’étage et il m’a donné les vêtements. Il m’a demandé si je voulais des sous-vêtements et j’ai dit : ‘oui’. Je lui ai demandé de quitter la pièce pendant que je m’habillais et il l’a fait immédiatement», a indiqué la plaignante, qui n’a pu quitter les lieux plus tôt car son amie, qui conduisait, avait trop bu.

Après ce récit édifiant, le témoignage d’une quatrième plaignante est attendu ce mercredi. Silencieux depuis le début de son procès, Benjamin Mendy, qui a plaidé non-coupable, est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile. Il encourt la prison à perpétuité.