Ligue des champions : l’équipe type de la phase de groupes dévoilée avec deux Parisiens

L’équipe type de la phase de groupes de la Ligue des champions a été dévoilé, ce mardi, par l’UEFA. Et deux joueurs du PSG figurent parmi ce onze avec Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Le rideau est tombé sur la phase sur la phase de groupes de la Ligue des champions. Et au lendemain du tirage au sort des 8es de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, l’équipe type de cette phase de poules a été dévoilée, avec notamment la présence de deux joueurs du PSG.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont en effet été nommés à la pointe de l’attaque de cette équipe très offensive. En six matchs, l’attaquant tricolore a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives, alors que le septuple Ballon d’or argentin a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et délivré autant de passes décisives.

Le milieu de terrain de cette équipe est composé de Sadio Mané, qui le PSG retrouvera en 8e de finale en février prochain avec le Bayern Munich, Mohamed Salah (Liverpool), ainsi que du jeune Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et de Galeno (Porto). La défense est, quant à elle, constituée d’Alex Grimaldo (Benfica), Brandon Mechele (Bruges), du Français Mohamed Simakan (RB Leipzig) et de Giovanni Di Lorenzo. Diogo Costa (Porto) a lui été désigné au poste de gardien.