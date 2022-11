Tennis : Benoît Paire pète encore les plombs au Japon (vidéo)

Engagé sur le Challenger de Matsuyama (Japon), Benoît Paire a encore pété les plombs, mardi, avec un florilège d’insultes avant de se retirer du tournoi à cause de douleurs au poignet.

Il était temps que la saison se termine pour Benoît Paire. Engagé sur le Challenger de Matsuyama (Japon), le joueur français s’est une nouvelle fois distingué, et pas de la meilleure des manières. Opposé, mardi, à l’Australien Dane Sweeny, l’Avignonnais, qui a chuté à la 179e place au classement ATP, s’est lâché avec un florilège d’insultes dont il est coutumier.

A 3-3 dans le premier set, il s’est fait remarquer une première fois après avoir envoyé une balle dans le filet. «Va te faire…», «ta mère la…»... Il n’est pas été avare en grossièretés. Et loin d’être calmé, il a remis ça sur le point suivant après une faute directe qui a offert le jeu à son adversaire.

Pendant ce temps, Benoît Paire s'amuse comme un fou au Japon. pic.twitter.com/LZouhkNPPw — Univers Tennis (@UniversTennis) November 8, 2022

«Allez super ! C’est super ! C’est super ces tournois. Mais pourquoi je viens au Japon ? Pourquoi ? Explique-moi pourquoi. Tu viens, il ne voit rien», a-t-il hurlé. S’il est finalement venu à bout de son adversaire, classé 168e à l’ATP, Benoît Paire s’est retiré du tournoi au tour suivant. Alors qu’il était mené par le Taïwanais Yu Hsiou Hsu (6-4, 2-1), il a préféré abandonner à cause de douleurs au poignet.

«Ce n’était décidément pas mon année ! J’ai pris le risque de venir au Japon en sachant que j’avais des problèmes physiques et après le match (contre Dane Sweeny), j’ai de nouveau ressenti une énorme douleur au poignet. J’ai voulu essayer de jouer mais à la fin la douleur était beaucoup trop importante. Je retiens quand même beaucoup de positif de ces dernières semaines. Quand physiquement je suis bien et que mentalement je suis motivé, je sens que je peux vraiment faire encore de belles choses…».

Malheureusement pour lui, ce n’est pas très souvent. Mais, dans un message posté sur les réseaux sociaux, il a promis de revenir avec d’autres intentions et plus motivé en 2023. «Je vais bien me préparer pour la saison 2023 pour retrouver un classement correct et jouer les tournois qui me font rêver. Cette année m’a beaucoup appris. Vivement 2023. Merci de m’avoir soutenu dans les moments difficiles maintenant j’espère qu’on revivra que des moments positifs ensemble.» Rendez-vous dans quelques semaines.