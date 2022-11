Ligue des champions : deux Français en tête du classement des meilleurs dribbleurs de la phase de groupes

L’UEFA a partagé, ce jeudi 10 novembre, le classement des dix meilleurs dribbleurs de la phase de poules de la Ligue des champions. Et deux joueurs français occupent la tête de ce classement.

Les Français meilleurs dribbleurs d’Europe ? Deux joueurs tricolores figurent en tête du classement des meilleurs dribbleurs de la phase de groupes de la Ligue des champions partagé, ce jeudi, par l’UEFA. Il s’agit de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Lors des six matchs de poules, l’attaquant du PSG et celui de Barcelone ont réussi chacun 39 dribbles.

Most dribbles so far this season #UCL pic.twitter.com/xWjDMvsdnZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2022

Les deux internationaux français, retenus pour la Coupe du monde au Qatar, devancent le Brésilien Vinicius (Real Madrid), auteur de 36 dribbles, alors que Rafael Leao (AC Milan) et Khvicha Kvaratskhelia (Naples) complètent le top 5 avec respectivement 33 et 29 dribbles. Deux pensionnaires de Ligue 1 suivent juste derrière avec le Marseillais Nuno Tavares (28 dribbles) et le Parisien Neymar (27 dribbles).

Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk), Yannick Carrasco (Atlético Madrid) et Ryan Kent (Glasgow Rangers) clôturent ce classement. Chose surprenante, ce top 10 ne contient aucun joueur évoluant en Angleterre, ni en Allemagne, contre trois jouant en Espagne, deux en Italie et donc trois en France.