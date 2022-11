Coupe du monde 2022 : les 6 affiches de la phase de groupes à ne pas manquer

La phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar se déroule du 20 novembre au 2 décembre et quelques belles affiches seront au menu. En voici 6 à ne pas manquer.

Sénégal–Pays-Bas (lundi 21 novembre)

C’est tout simplement le plus «gros» du groupe A et la première véritable affiche de cette Coupe du monde. Le Sénégal, champion d’Afrique, est considéré comme l’équipe africaine avec le plus gros potentiel dans ce Mondial. Si Sadio Mané, blessé, devrait malheureusement manquer ce premier match, le reste de l’équipe des Lions de la Teranga n’en reste pas moins impressionnant. Il faut dire qu’entre l’incroyable portier et le solide défenseur de Chelsea, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, ou encore le grand espoir Bamba Dieng (OM), les hommes d’Aliou Cissé ont de sacrés arguments. Mais ils devront faire attention car, en face, les «Oranje» sont armés aussi. Entre Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Frenkie de Jong (Barcelona), Xavi Simons (PSV) ou encore Luuk de Jong (PSV), il faudra se méfier. En tout cas, les deux équipes sont les grandes favorites de leur groupe.

Belgique-Maroc (dimanche 27 novembre)

Dans le groupe F, la Belgique devra faire face à la Croatie, au Canada et au Maroc. Et c’est une rencontre qu’il ne faudra pas manquer. Si les Belges feront figures de favoris, les Lions de l’Atlas, emmenés par Achraf Hakimi (PSG) et Hakim Ziyech (Chelsea), ont prouvé qu’ils étaient capables de créer la surprise. En 2018, ils ne s’étaient inclinés que d’un petit but contre le Portugal (1-0), puis avait fait match nul contre l’Espagne (2-2) après une grossière erreur d’arbitrage. Emmenés par Walid Regragui, qui a remplacé récemment Vahid Halilhodzic, les Marocains rêvent de se qualifier pour les huitièmes de finale, pour la deuxième fois de l’histoire. Les Belges de Romelu Lukaku, demi-finalistes en 2018, rêvent eux du sacre.

Espagne-Allemagne (dimanche 27 novembre)

C’est l’énorme affiche de cette phase de groupes de la Coupe du monde 2022. L'Espagne et l'Allemagne, deux anciens champions du monde et deux prétendants au titre final au Qatar, s’affrontent dès la phase de groupes. Qui de la jeune armada de Luis Enrique, emmenée par les talentueux Pedri et Gavi, ou de l’allemande, qui s’appuie sur Leroy Sané, Youssoufa Moukoko ou encore les trentenaires Mario Götze et Niclas Füllkrug, l’emportera ? Celle qui s’imposera enverra quoi qu'il arrive un message aux autres écuries pour la suite de la compétition.

Pologne-Argentine (mercredi 30 novembre)

Robert Lewandowski contre Lionel Messi. L’actuel buteur du FC Barcelone contre la légende du Barça désormais au PSG. Une belle affiche qui sent le soufre. La Pologne et l’Argentine sont très attendues dans cette compétition. Les Argentins font figures de favoris de la compétition selon les bookmakers, en compagnie du Brésil. Quant aux Polonais, souvent attendus parmi les outsiders, ils déçoivent régulièrement à chaque compétition.

Tunisie-France (mercredi 30 novembre)

S’il s’agira du troisième et dernier match, le Tunisie-France pourrait être décisif en fonction des résultats des Aigles de Carthage et des Bleus. Les Tunisiens, qui comptent certains joueurs de Ligue 1 comme Wahbi Khazri, voudront forcément obtenir un résultat contre les champions du monde en titre. Les hommes de Didier Deschamps devront donc se méfier pour ne pas se retrouver face à une terrible désillusion.

Cameroun-Brésil (vendredi 2 décembre)

Si le Brésil partira grand favori de cette affiche, le Cameroun, entraîné par Rigobert Song, pourrait créer la sensation en l’accrochant. Ce sera en tout cas l’objectif des Lions indomptables capables de tout. Avec Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise, dans les tribunes, nul doute que les coéquipiers de Karl-Toko Ekambi seront motivés pour réussir une incroyable performance pour ce qui sera l’un des derniers matchs de la phase de groupes.