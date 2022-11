Coupe du monde 2022 : les records à battre

La Coupe du monde est une compétition légendaire, qui a vu passer les plus grands joueurs et les équipes les plus marquantes de l’histoire du football. Certains ont laissé une empreinte indélébile par leur précocité ou leurs performances. À l'approche de la Coupe du monde, revue d’ensemble des records les plus marquants.

16 : soit le nombre de buts marqués en Coupe du monde par Miroslav Klose, qui devance l’attaquant brésilien Ronaldo (15 buts) dans ce classement. Thomas Muller (10 buts en Coupe du monde), également allemand, est le seul joueur qui semble en mesure de battre ce record en 2022. Il lui faudra pour ça faire mieux qu’en 2010 et 2014, où il avait à chaque fois inscrit cinq buts.

27 : soit le nombre de buts marqués par la même équipe en une seule édition. Un record détenu par la Hongrie, sur l’édition 1954. À l’époque, les coéquipiers de Ferenc Puskás s’étaient inclinés en finale face à l’Allemagne de l’Ouest. Avant cette défaite, les Hongrois avaient notamment battu la Corée du Sud 9-0 et la RFA 8-3.

8 : soit le plus petit total de buts marqués par une équipe ayant remporté la compétition. C’est l’Espagne qui détient ce record suite à la Coupe du monde 2010. Après avoir perdu son premier match de poule face à la Suisse, les Espagnols avaient remportés tous leurs matchs à élimination directe sur le score de 1-0.

13 : soit le record de buts marqués en une seule édition par un même joueur. Le détenteur de ce record est le Français Just Fontaine, lors de la Coupe du monde 1958. Un record aujourd’hui considéré comme «imbattable».

10,8 : en 2002, il n'a fallu que 10,8 secondes au Turc Hakan Şükür pour ouvrir le score contre la Corée du Sud. Un record de rapidité encore inégalé.

2.220 : c'est le nombre de minutes que l'Italien Paolo Maldini a passé sur la pelouse lors d'une Coupe du Monde. Il a joué de 1990 à 2002.

12 : soit le nombre de buts marqués lors d’un seul match. C’était en 1954, lors d’une rencontre entre l’Autriche et la Suisse, soldée sur le score de 7-5.

7 : soit le nombre de buts marqués lors de la finale la plus prolifique de l’histoire, en 1958. À l’époque, le Brésil avait battu la Suède 5-2.

20 : c'est le nombre de matchs gagnés par le Brésilien Cafú en Coupe du Monde entre 1994 et 2006. Personne n'a fait mieux depuis.

25 : l’Allemand Lothar Matthäus est le joueur qui a disputé le plus de matchs en Coupe du monde. Un record qui ne devrait pas tomber en 2018, puisque les Allemands Miroslav Klose (24 matchs), Bastian Schweinsteiger et Philipp Lahm (20 matchs) ont déjà tous pris leur retraite.

5 : Antonio Carbajal (Mexique), Lothar Matthäus (Allemagne), Gianluigi Buffon (Italie) et Rafael Marquez (Mexique) se partagent le record de participations à des phases finale de Coupe du monde. Ce record pourra être égalé dans quelques jours au Qatar par Cristiano Ronaldo (Portugal) et Lionel Messi (Argentine) et deux autres joueur mexicains, Guillermo Ochoa Andres Guardado, qui font partie de la liste pour le mondial qatari.

3 : le roi Pelé est le seul joueur à avoir brandi la Coupe du monde à trois reprises, en 1958, 1962 et 1970, avec le Brésil. Un record qui ne pourra être battu en 2022.

45 : l’âge qu’avait Essam el-Hadary en 2018, faisant de lui le joueur le plus vieux à disputer une phase finale de Coupe du monde. Ce record avait d'ailleurs longtemps appartenu à la légende camerounaise Roger Milla, aligné en 1994 contre la Russie à 42 ans. Ce record ne sera pas battu cette année.

17 : le jeune Norman Whiteside a disputé son premier match en Coupe du monde à l’âge de 17 ans et 42 jours avec l’Irlande du Nord, établissant ainsi un record de précocité.

11 : c'est le nombre de victoires successives de Ronaldo, le Brésilien, en Coupe du Monde, entre 2002 et 2006.

5 : le Brésil est la seule nation à avoir remporté la Coupe du monde à cinq reprises (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). En cas de victoire finale cette année, l’Allemagne (1954, 1974, 1990, 2014) pourrait égaler ce record.