Coupe du monde 2022 : Sénégal-Pays-Bas, quel jour et quelle heure ?

Le match Sénégal - Pays-Bas, match comptant pour le groupe A de la Coupe du monde 2022, se déroule ce lundi 21 novembre. Découvrez le programme TV complet.

Un choc pour la deuxième journée de la Coupe du monde. Sénégal-Pays-Bas, affiche du groupe A, s’annonce très intéressante comme rencontre. Cette opposition de style se déroule au stade Al Thumama de Doha entre les champions d'Afrique en titre et des Néerlandais très attendus.

Privés de leur star Sadio Mané (forfait pour le Mondial), les hommes d’Aliou Cissé vont tenter de prendre des points contre le favori de la poule, les Pays-Bas. Ils compteront sur leur muraille Kalidou Koulibaly en défense.

«Je suis peiné, d'abord, pour Sadio Mané, on ne cache pas son importance pour l'équipe du Sénégal. Comme tous les entraîneurs, j'ai constitué une équipe autour de son ou ses meilleurs joueurs, mais il y a un groupe, un collectif, avec des joueurs expérimentés et des jeunes prêts à relever les défis, a expliqué le technicien des Lions de la Téranga. Il nous est arrivé de jouer des matchs sans Sadio Mané, même si c'est vrai que ce n'était pas des adversaires de l'envergure des Pays-Bas. Mais l'expérience de la Coupe du monde 2018, des différentes CAN et notre statut de champions d'Afrique nous réconfortent, nous donnent confiance.»

En face, les coéquipiers de Memphis Depay et Virgil van Dijk voudront également lancer de la meilleure des manières leur Mondial.

A noter que les Sénégalais ont toujours remporté leur match d'ouverture au Mondial (2002 et 2018). Alors, jamais deux sans trois ?

Programme TV

Sénégal - Pays-Bas

Coupe du monde 2022

Lundi 21 novembre

17h sur beIN SPORTS et TF1

Match également à suivre sur le live de CNEWS.fr

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI