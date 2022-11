Tennis : Novak Djokovic remporte les Masters pour la sixième fois et égale le record de Roger Federer

Vainqueur de Casper Ruud (7-5, 6-3), ce dimanche soir, Novak Djokovic s’est adjugé les Masters pour la sixième fois de sa carrière. Il égale ainsi le record de Roger Federer.

Novak Djokovic a remporté pour la sixième fois les Masters en battant Casper Ruud, ce dimanche à Turin, et égale ainsi le record de titres de Roger Federer dans ce tournoi regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Le Serbe de 35 ans termine ainsi en beauté une saison tronquée par son refus du vaccin anti-Covid en décrochant son second grand titre de l'année après Wimbledon. Il lui aura fallu sept ans, depuis sa dernière victoire aux Masters en 2015, pour égaler Federer.

Sous les yeux de Zlatan Ibrahimovic, l'ex-n°1 désormais 8e mondial, qui devient est le joueur le plus âgé à remporter les Masters, remontera au 5e rang lundi.

De son côté, Ruud a perdu sa troisième grande finale de l'année, après Roland-Garros et l'US Open. Mais à 23 ans, 2022 restera la plus belle saison de sa carrière jusque-là puisqu'il a atteint le 2e rang de l'ATP après Flushing Meadows et sera 3e lundi.