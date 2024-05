«La décision n'est pas encore claire dans mon esprit» : après sa lourde défaite à Rome, Rafael Nadal n'est pas sûr de participer à Roland-Garros

Rafael Nadal a subi l'une des défaites les plus sévères de sa carrière sur terre battue, ce samedi, à Rome, face à Hubert Hurkacz (6-1, 6-3). En conférence de presse après la rencontre, l'Espagnol a expliqué qu'il ne savait toujours pas s'il participerait à Roland-Garros.

Un retour compliqué. Ce samedi, Rafael Nadal a perdu lors du 2e tour du tournoi de Rome face au Polonais Hubert Hurkacz, sur le score sec de 6-1, 6-3. Face au numéro 9 mondial, le tennisman espagnol a semblé sans solution, notamment pour retourner le service surpuissant de son adversaire. De retour sur le circuit ATP depuis le tournoi de Barcelone, Rafael Nadal est encore loin de son meilleur niveau, et la question de sa participation à Roland-Garros se pose, alors que le Grand Chelem français débutera dans moins de trois semaines.

A win to remember @HubertHurkacz takes out 10-time champ Nadal in the Spaniards' expected last appearance at the @InteBNLdItalia#IBI24 pic.twitter.com/Z3q6XVsOsj — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2024

Interrogé en conférence de presse après le match, le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue, a déclaré ne pas savoir s'il participerait à Roland-Garros : «La décision n’est pas claire dans mon esprit aujourd’hui. Mais si je dois dire quel est mon sentiment, je dirai que je veux être à Roland-Garros et faire de mon mieux pour m’améliorer. Physiquement, j'ai quelques problèmes, mais probablement pas assez pour dire que je ne participerai pas à l'événement le plus important de ma carrière. Voyons ce qui se passe, comment je me sens mentalement demain, après-demain et dans une semaine. Si je me sens prêt, je vais essayer d’être là et de me battre pour les mêmes choses que ces 15 dernières années», a expliqué Rafael Nadal face à la presse.

DES ADIEUX ÉMOUVANTS À ROME

À 37 ans, Rafael Nadal jouait pour la dernière fois à Rome. Un tournoi qui lui tient particulièrement à cœur, puisqu'il l'a gagné à dix reprises : «Rome est l'un des tournois qui restera dans mon cœur pour de nombreuses raisons. Ici, j'ai joué certains des matchs les plus importants et beaux de ma carrière. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur ce terrain», a-t-il ajouté.

Après avoir fait ses adieux au tournoi de Madrid, à la maison, il y a une semaine, le joueur espagnol a fait de même cet après-midi à Rome. Les fans italiens ont répondu présent et se sont montrés à la hauteur de leur réputation d'amoureux de la petite balle jaune.

Dans les prochains jours, le «taureau de Manacor» va reprendre le chemin de l'entraînement, avec en ligne de mire le tournoi le plus important de sa carrière, Roland-Garros, où il a remporté le titre à quatorze reprises.