Coupe du monde 2022 : compositions, stade, arbitre… Tout savoir sur le match entre la France et l'Australie

Pour son premier match à la Coupe du monde 2022, l’équipe de France est opposée, ce mardi (20h), à l’Australie. Comme il y a quatre ans en Russie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de l’équipe de France

Lloris - Pavard, Varane (ou Upamecano), Konaté, L. Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé

Composition probable de l’Australie

Redmayne - Atkinson, Deng, Delbridge, King - Genreau, Metcalfe - Leckie, McGee, Tilio - Duke

Arbitre

Ce match entre la France et l'Australie sera dirigé par Victor Gomes. L'arbitre sud-africain est notamment connu pour avoir officié lors de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, remportée, en février dernier, par le Sénégal contre l'Egypte (0-0, 4 tab à 2).

Stade

Ce match entre l’équipe de France et l’Australie se jouera sur la pelouse du stade Al Janoub, situé à Al Wakrah. Inaugurée en mai 2019, cette enceinte est dotée de 40.000 places (pour la compétition) et d’un toit rétractable. L’équipe d’Australie connait déjà cet antre pour y avoir joué, le 1er juin dernier, un match amical remporté contre la Jordanie (2-1). Le stade Al Janoub accueillera cinq autres matchs de groupes ainsi qu’un 8e de finale.

Historique

Dans son histoire, l’équipe de France a affronté l’Australie à cinq reprises avec un bilan positif pour les Bleus : trois victoires contre un match nul (1-1 en match amical en 2001) et une défaite (1-0 en Coupe des Confédérations en 2001). Et le dernier succès des Tricolores remonte à il y a quatre ans déjà lors de leur entrée en lice au Mondial organisé en Russie. A Kazan, les coéquipiers d’Hugo Lloris étaient venus à bout des «Socceroos» (le surnom des footballeurs australiens) dans la douleur. Si Antoine Griezmann avait ouvert le score sur penalty (58e), Mile Jedinak avait égalisé dans la foulée, également sur penalty. La délivrance pour les hommes de Didier Deschamps était finalement venue, en fin de match, d’un tir contré de Paul Pogba, qui avait heurté la barre transversale avant de rebondir juste derrière la ligne de but (81e).

Australie

L’Australie a décroché son billet pour la Coupe du monde au Qatar en battant le Pérou lors d’un match de barrages conclu aux tirs aux but en juin dernier (0-0, 5 tab à 4). Depuis leur qualification, les «Socceroos» ont remporté leur deux derniers matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande.

Programmation TV

Le premier match des Bleus dans cette Coupe du monde 2022 sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur BeIN SPORTS 1 et TF1.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI