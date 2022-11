Coupe du monde 2022 : quels sont les surnoms de toutes les équipes nationales ?

Toutes les équipes qui participent à la Coupe du monde au Qatar ont un surnom. Celui-ci est choisi en fonction de la culture, de la couleur du drapeau ou encore des symboles nationaux.

Les Bleus, les Oranjes, les Diables rouges… Chaque sélection nationale participant à la Coupe du monde au Qatar possède un surnom qui lui est propre. Ce dernier est lié soit à la culture, soit aux couleurs du drapeau, soit aux symboles nationaux.

Groupe A

Pays-Bas : De Oranje (les Oranges)

Equateur : La Tri (la Tricolore)

Sénégal : Les Lions de la Teranga

Qatar : Al-Annabi (les Bordeaux)

Groupe B

Angleterre : The Three Lions (les trois lions)

Etats-Unis : Team USA, The Stars and Strips (les Etoilés et Rayés), The Yanks

Iran : Team melli (équipe nationale)

Pays de Galles : Y Dreigiau (les dragons)

Groupe C

Pologne : Biale Orly ou Bialo-czerwoni (Aigles blancs ou les Blancs et Rouges)

Argentine : L’Albiceleste (blanc et bleu ciel)

Mexique : El Tricolor, El Tri ou La Verde

Arabie Saoudite : Les Verts ou les Faucons Verts

Groupe D

France : Les Bleus

Danemark : Danish Dynamite (la Dynamite danoise), De Rod-Hvide (les Rouge et Blanc).

Tunisie : Les Aigles de Carthage

Australie : The Soccerroos

Groupe E

Allemagne : La Mannschaft (l’équipe nationale)

Espagne : La Roja (la Rouge)

Costa Rica : La Sele (abréviation de la sélection).

Japon : Les Samouraï Bleus

Groupe F

Croatie : L’équipe au damier

Belgique : Les Diables Rouges

Canada : The Canucks (argot pour désigner un Canadien)

Maroc : Les Lions de l’Atlas

Groupe G

Suisse : La Nati

Serbie : Les Aigles

Brésil : La Seleçao

Cameroun : Les Lions Indomptables

Groupe H

Portugal : A Seleção

Uruguay : La Celeste

Ghana : Black Stars (Etoiles Noires)

Corée du Sud : Les Guerriers Taeguk