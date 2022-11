Coupe du Monde 2022 : tremblement de terre pour l’Argentine, battue par l’Arabie Saoudite

Malgré une bonne entame, l'Argentine s'est inclinée face à l’Arabie Saoudite, qui sort victorieuse de ce premier match du groupe C.

Surprise générale au stade de Lusail. Classée par les favoris de la Coupe du monde, l’Argentine a perdu face à l’Arabie Saoudite (2-1). Pourtant, dès la 10e minute, la star du PSG Messi avait permis de lancer l’Albiceleste, grâce à un penalty obtenu après une faute de Saud Abdulhamid sur Leandro Paredes.

A la suite de ce premier but, l’Argentine aurait pu s’imposer plus largement grâce à des buts annulés pour hors-jeu de Lionel Messi, encore, et de Lautaro Martinez.

Tout au long de cette première mi-temps, l’Arabie Saoudite était d'ailleurs invisible en attaque. Mais tout a basculé en seconde période.

Le réveil de l’Arabie Saoudite

Un but a suffi à réveiller les joueurs d’Hervé Renard. Rapidement après le début de la seconde période, Saleh Khalid Javier Al Shehri a égalisé à la 49e.

Le gardien argentin, Damián Martinez, n’a pas eu le temps de se remettre de ses émotions puisque à la 53e, Salem Mohammed Al-Dawsari a marqué à son tour : 2-1 pour l’Arabie Saoudite.

Les Argentins n’ont pas lâché pour autant. Pour tenter de renverser le score, l’entraîneur Lionel Scaloni a effectué plusieurs changements, notamment celui de Leandro Paredes, remplacé par Enzo Fernandez, et celui du Lyonnais Nicolas Tagliafico, remplacé quant à lui par Marcos Acuna.

Lionel Messi et ses coéquipiers ont tenté et retenté, en vain, laissant le doute s’installer.

A la 80e, la star argentine a eu l’occasion de revenir au score, sur un coup de pied arrêté, à une vingtaine de mètres des cages saoudiennes. Mais là encore, échec.

Et malgré les huit minutes de temps additionnel, augmenté encore après la blessure de Yasir Gharsan al-Shahrani - qui s'est pris le genou de son gardien dans le visage, nécessitant l’intervention d’un soigneur -, les Argentins sont restés muets.

Véritable tremblement de terre, cette défaite de l'Argentine est la première grosse surprise de cette Coupe du Monde. Les coéquipiers de Messi devront relever la tête contre le Mexique, le 26 novembre. L'Arabie Saoudite, de son côté, espère confirmer son exploit contre la Pologne, le même jour.

