Formule 1 : Pierre Gasly réalise ses premiers essais avec Alpine

Le Français Pierre Gasly, qui sera pilote de l’écurie Alpine en 2023, a effectué ses premiers tours de piste avec sa nouvelle monoplace, ce mardi lors des essais d'après-saison de Formule 1 à Abou Dhabi.

Gasly, qui rejoindra son compatriote et ancien compagnon de karting Esteban Ocon dans quelques semaines, a roulé 130 tours sur le circuit de Yas Marina, où se déroulait le dernier Grand Prix de 2022 dimanche.

