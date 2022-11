Coupe du monde 2022 : nouveau coup de tonnerre au Qatar, avec la victoire du Japon face à l’Allemagne

Pour son entrée en lice dans la compétition, l’Allemagne a été battue par le Japon. Les joueurs japonais ont renversé le score dans les dernières minutes.

Encore une surprise dans cette Coupe du monde 2022. Après la victoire de l'Arabie saoudite contre l'Argentine, l’équipe japonaise a remporté son duel face à l’Allemagne (2-1), pourtant favorite.

Dès la 8e minute, les Japonais ont montré de belles intentions avec un but de l’attaquant Daizen Maeda, finalement annulé pour une position de hors-jeu.

Mais rapidement, l’Allemagne s’est remise de ses émotions et s’est empressée d’envahir le côté de terrain du Japon. Une mission difficile à cause du bon positionnement des joueurs de Hajime Moriyasu.

Le premier tir cadré du match a lieu à la 20e minute, signé Joshua Kimmich. Une frappe puissante que le gardien japonais Shuichi Gonda est parvenu à repousser.

L'exploit du Japon qui bat l'Allemagne en ouverture de cette #CoupeDuMondeFIFA! — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) November 23, 2022

Quelques minutes plus tard, à la 31e, un penalty pour l’Allemagne a été sifflé par l’arbitre Ivan Barton, pour une charge du gardien sur Raum. Une belle opportunité concrétisée par le milieu Ilkay Gündogan.

Avant la mi-temps, Kai Havertz a failli permettre aux Allemands d’augmenter l’écart mais son but a été refusé, pour hors-jeu encore fois.

La renaissance des Japonais

N’ayant pas encore digéré son but refusé, l’Allemagne n’a pas perdu de temps lors de la reprise.

La connexion entre Thomas Müller et Serge Gnabry a failli faire effet puisque le premier a adressé une belle passe au deuxième qui a tenté de marquer, sans succès. Le ballon passant juste au-dessus de la lucarne.

Face à la supériorité inefficace des Allemands, les Japonais se sont alors mis à y croire, et on poussé. Un effort récompensé pour les Samouraïs bleus, qui ont égalisé à la 75egrâce à un but de Ritsu Doan, entré quatre minutes plus tôt.

Pour reprendre la main, l’Allemagne a procédé à quelques changements. Ses milieux Kai Havertz et Jamal Musiala ont été respectivement remplacés par Niclas Füllkrug et Mario Götze.

Mais ça n’a pas suffi, au contraire. A la 83e, Takuma Asano a délivré le Japon en marquant le deuxième but en faveur de son équipe. Pour la plus grande joie des supporters japonais présents au stade.

Après ce revers surprise, les Allemands n'ont plus le droit à l'erreur, et leur deuxième match sera certainement décisif. Dimanche 27 novembre, ils ont rendez-vous avec l’Espagne et le Japon, lui, affrontera le Costa Rica.

