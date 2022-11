Manchester United : le club mis en vente ?

La famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis dix-sept ans, a annoncé qu’elle était ouverte à une vente du club. Une bombe pour les supporters mancuniens.

Après dix-sept ans passés au club, la famille Glazer a décidé de le quitter et de le mettre en vente. Une annonce faite ce mardi 22 novembre.

Révélée par le média anglais Sky News, l’information a rapidement été confirmée par les propriétaires via un communiqué. «Le conseil d’administration envisagera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la société», peut-on lire dans le document.

Une bonne nouvelle pour certains supporters qui n’appréciaient pas la famille Glazer.

Club statement on a process to explore strategic options for Manchester United.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022