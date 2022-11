Coupe du monde 2022 : compositions, heure, stade, arbitre… Tout savoir sur le match entre la France et le Danemark

Pour son 2e match à la Coupe du monde 2022, l’équipe de France affronte, ce samedi (17h), le Danemark. Une rencontre qui pourrait permettre aux Bleus de se qualifier pour les 8es de finale. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de l’équipe de France

Lloris - Pavard (ou Koundé), Upamecano, Konaté (ou Varane), T. Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Griezmann - Dembélé (ou Coman), Giroud, Mbappé

Arbitre

Szymon Marciniak a été désigné pour diriger cette rencontre entre la France et le Danemark. Âgé de 41 ans, cet arbitre polonais, qui avait arbitré deux matchs lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, a récemment officié lors de la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et Tottenham au Vélodrome (1-2).

Stade

Le match se jouera sur la pelouse du Stade 974. Située en front de mer, cette enceinte a été construite à partir de conteneurs et d'éléments modulaires en acier, en hommage au port voisin ainsi qu'à l'histoire industrielle de la zone. Elle est dotée de 44.000 places et a déjà accueilli les matchs entre le Mexique et la Pologne ainsi que celui entre le Portugal et le Ghana. Et après la confrontation entre la France et le Danemark, il accueillera trois autres matchs de la phase de groupes (Brésil-Suisse, Pologne-Argentine, Serbie-Suisse) et un 8e de finale.

Historique

La France reste sur trois matchs sans victoire face au Danemark. Les deux équipes étaient déjà dans le même groupe il y a quatre ans en Russie et s’étaient quittées sur un match nul (0-0). Également dans la même poule lors de la dernière édition de la Ligue des nations, les Bleus ont été surpris au Stade de France en juin dernier (1-2) avant de s’incliner fin septembre au Danemark (2-0). Et cette confrontation pourrait conditionner la suite de la compétition de l’équipe de France. Car elle a remporté la Coupe du monde 1998 et 2018, ainsi que l’Euro 1984 et 2000 après avoir croisé les Danois en poule sans perdre face à eux. En revanche, les défaites à l’Euro 1992 et à la Coupe du monde 2002 avaient été synonymes d’élimination dès le 1er tour.

Danemark

La Danemark a déçu pour son entrée dans cette Coupe du monde au Qatar. Présentés comme de possibles outsiders, les Danois, demi-finalistes du dernier Euro, ont été accrochés par la Tunisie (0-0). Et ils se retrouvent dans l’obligation de s’imposer contre les Bleus pour ne pas compromettre sérieusement leurs chances de qualification pour les 8es de finale. Mais ils seront privés d’un de leurs cadres avec le forfait pour le reste de ce Mondial de Thomas Delaney.

la France qualifiée si…

Après sa victoire contre l’Australie (4-1) et le match nul entre le Danemark et la Tunisie (0-0), l’équipe de France occupe la 1ère place du groupe D. Et elle sera qualifiée pour les 8es de finale en cas de nouvelle victoire face aux Danois, peu importe le résultat dans l’autre match opposant l’Australie et la Tunisie. Les Bleus seront même assurés de terminer en tête s’ils s’imposent et que les Tunisiens et les Australiens font match nul.

Programmation TV

Le match entre l’équipe de France et le Danemark sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur BeIN SPORTS et TF1 (accessibles via MyCanal).

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI