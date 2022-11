Coupe du monde 2022 : Dani Alves tacle Kylian Mbappé

Le défenseur brésilien Dani Alves, qui a évolué avec Kylian Mbappé lors de son passage au PSG, a adressé un tacle à l’attaquant français dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport.

A 39 ans, Dani Alves n’a rien perdu de son sens du tacle. Sur comme en dehors du terrain. Alors qu’il s’apprête à disputer une nouvelle Coupe du monde avec l’entrée en lice du Brésil, ce jeudi, contre la Serbie (20h), le défenseur a adressé un petit tacle à destination de Kylian Mbappé, qu’il a côtoyé lors de ses deux saisons passées au PSG (2017-2019), concernant notamment sa cohabitation avec son compatriote Neymar et Lionel Messi.

«Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue, tes coéquipiers enrichissent tes qualités. Mbappé est un phénomène qui n’a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénomènes que lui», a-t-il confié dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, faisant référence au Brésilien et à l’Argentin qu’il a également connu du côté du FC Barcelone.

«Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou ne peut faire. Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football. Moi, je pense que je manie bien le ballon, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais. Et si je joue avec Ney, je lui donne aussi. Si Mbappé donne le ballon à ces deux-là, il marquerait 150 buts», a-t-il insisté.

Reste à voir comment se passeraient les retrouvailles entre Dani Alves et Kylian Mbappé si l’équipe de France et le Brésil venaient à s’affronter lors de cette Coupe du monde au Qatar.