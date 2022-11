Coupe du monde 2022 : la composition des Bleus contre le Danemark

L’équipe de France affronte le Danemark, ce samedi 26 novembre, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Voici la composition des champions du monde.

Les champions du monde remettent leur couronne en jeu lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus disputent leur second match, ce samedi 26 novembre, au stade 974 de Doha, contre le Danemark de Christian Eriksen. Didier Deschamps a décidé d’aligner un 4-2-3-1.

Pour ce match contre la Danish Dynamite, le sélectionneur de l’équipe de France a changé ses plans en défense. Ibrahima Konaté et Benjamin Pavard n’ont pas été renouvelés et remplacés par Raphaël Varane et Jules Koundé.

La composition de la France

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Griezmann - Dembélé, Mbappé - Giroud.

La composition du Danemark

Schmeichel - Andersen, Nelsson, Christensen - Kristensen, Höjbjerg, Eriksen, Maehle - Lindstrom, Cornelius, Damsgaard

