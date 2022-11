Coupe du monde 2022 : compositions, arbitre, horaire… Tout savoir sur Tunisie-France

Le match Tunisie-France, comptant pour la 3e et dernière journée du groupe D de cette Coupe du monde 2022, se déroule mercredi 30 novembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

La composition probable de la France

Mandanda - Pavard, Varane, Konaté, Camavinga - Fofana, Rabiot (ou Guendouzi), Griezmann - Coman, Giroud, Mbappé.

La composition probable de la Tunisie

Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Shkiri, Laïdouni, Abdi - Sliti, Jebali (ou Khazri), Msakni.

L’arbitre

L'arbitre de Tunisie-France sera Matthew Conger. Cet arbitre néo-zélandais de 44 ans n'a arbitré qu'une rencontre de Coupe du monde. C'était en 2018 lors de la phase de groupes avec un Nigeria-Islande (2-0). C’est la première fois qu’il arbitrera les Bleus.

Le stade

Le stade Education City, inauguré en juin 2020, accueillera ce Tunisie-France. Située à 13km du centre de Doha, cette enceinte est inspirée des courbes caractéristiques de l’art islamique. L’enveloppe du stade présente des triangles formant des motifs en forme de losange qui changent de couleur en fonction de l’ensoleillement et qui illuminent le stade à la nuit tombée. Il peut accueillir 40.000 spectateurs. Une fois le tournoi passé, la capacité de l'enceinte sera réduite à 20.000 places.

L’historique

La Tunisie et la France se sont affrontées à quatre reprises. Bilan : 2 victoires pour la France, 2 matchs nuls. Le détail ici.

L’heure et la chaîne TV

Tunisie-France aura lieu à 16h et sera à suivre via MyCanal sur beIN SPORTS et TF1

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI