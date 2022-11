Coupe du monde 2022 : l’Angleterre et les États-Unis qualifiés pour les 8e de finale

À l’issue de la troisième journée du groupe B, l’Angleterre, qui s’est imposée face au pays de Galles (0-3) et les États-Unis, qui ont obtenu une victoire dans la douleur (1-0) dans un match décisif face à l'Iran, verront les 8e de finale de la Coupe du monde 2022.

Le verdict est tombé. Après une troisième journée pleine de suspense dans un groupe où toutes les équipes pouvaient encore se qualifier, c’est bien l’Angleterre et les États-Unis qui verront les 8e de finale de la compétition. L’Angleterre affrontera le Sénégal et les États-Unis joueront les Pays-Bas au prochain tour.

L'angleterre à la première place

L’Angleterre avait démarré la compétition de la meilleure des manières en s’imposant facilement (6-2) face à l’Iran, avant de caler en concédant le nul face aux Américains (0-0). Victoire obligatoire, donc pour les Three Lions de Gareth Southgate contre les voisins gallois.

Après une première période assez calme au cours de laquelle les Anglais ont dominé sans pour autant se créer de véritables grosses occasions, les partenaires de Harry Kane ont accéléré en seconde mi-temps en inscrivant deux buts coup sur coup, avec un magnifique coup franc signé Marcus Rashford, et une reprise au second poteau du jeune Phil Foden, à peine deux minutes plus tard.

Les Anglais ont finalement tué le match un peu avant le dernier quart d’heure grâce à l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, qui s’est offert un doublé après une très belle action individuelle.

Les États-Unis au bout du suspense

De leur côté, les Américains, troisièmes du groupe à un petit point de son adversaire du soir, devaient impérativement gagner pour espérer entrevoir les 8e de finale de la compétition.

À l’issue d’une magnifique première période où les Iraniens n’ont pas vu le jour, les Américains ont inscrit ce but tant attendu à la 38e minute par l’intermédiaire de Christian Pulisic. L’attaquant de Chelsea a trouvé la faille d’une superbe reprise du gauche sur un centre de Sergino Dest.

La seconde période fut en revanche bien plus complexe pour les Américains qui ont totalement perdu le contrôle du match. Cela n'a pas été suffisant pour les Iraniens qui, malgré quelques belles occasions et une véritable pression installée en fin de match, n’auront jamais réussi à inverser la tendance.