Football : après la démission d’Andrea Agnelli, voici le nouveau président de la Juventus Turin

Après la démission choc d’Andrea Agnelli et du reste de la direction de la Juventus Turin, le club italien a désigné son nouveau président : Gianluca Ferrero.

Ce lundi 28 novembre, tous les membres du conseil d’administration de la Juventus Turin, dont son président Andrea Agnelli, ont présenté leur démission. L’homme d’affaires Gianluca Ferrero a été désigné pour le remplacer.

L’Italien a toute la confiance d’Exor, l’actionnaire du club dirigé par la famille Agnelli : «C’est la personne la plus qualifiée pour remplir ce rôle».

Mais Gianluca Ferrero n’arrive pas au meilleur moment. Si Andrea Agnelli et sa direction ont démissionné, c’est notamment à cause de problèmes sportifs, financiers et judiciaires.

En effet, depuis plus d’un an, une enquête dirigée par les procureurs de Turin vise le club de la Vieille Dame.

La Juventus, cotée en bourse en Italie, est accusée d’avoir présenté de fausses informations comptables aux investisseurs et d’avoir fourni des factures pour de fausses transactions qui n’ont jamais eu lieu.