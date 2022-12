Coupe du monde 2022 : le bel hommage de Lionel Messi à Diego Maradona

Lionel Messi est encore entré dans l’histoire du football argentin, mercredi, en devenant le joueur argentin le plus capé en Coupe du monde devant son illustre aîné Diego Maradona auquel il a rendu un bel hommage.

Lionel Messi a écrit une nouvelle page de l’histoire du football argentin. Même s’il n’a pas marqué et manqué un penalty, le septuple Ballon d'Or a non seulement aidé l’Albiceleste à battre, mercredi soir, la Pologne (2-0) et à se qualifier pour les 8es de finale, mais il est également devenu le joueur argentin le plus capé en Coupe du monde avec 22 apparitions, dépassant Diego Maradona.

Et à l’issue de la rencontre, le joueur du PSG n’a pas manqué de rendre hommage à son illustre aîné, décédé il y a deux ans (25 novembre 2020). «Je l’ai appris récemment, je ne le savais pas. C’est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de records. Je crois que Diego serait super heureux pour moi, parce qu’il m’a toujours témoigné beaucoup d’affection, il était toujours content quand les choses marchaient bien pour moi», a confié Lionel Messi, qui avait été très marqué par la disparation du «Pibe de Oro».

Le capitaine de l’Argentine va désormais s’atteler à remporter sa première Coupe du monde. Et pour cela, lui et ses coéquipiers devront battre l’Australie, samedi (20h), en 8e de finale. «On sait que désormais, tout est très difficile. Que quel que soit l’adversaire, ce sera compliqué. On l’a vu récemment, à nos dépens, que n’importe quel adversaire peut faire un bon match contre toi et te battre», a prévenu l’ancien barcelonais, qui n’a pas oublié la défaite inaugurale contre l’Arabie Saoudite. Les Argentins, et Lionel Messi, savent donc ce qu’il leur reste à faire pour éviter une nouvelle déconvenue et une élimination dès les 8es de finale. Comme en 2018.