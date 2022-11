Coupe du monde 2022 : Lionel Messi débarque dans le jeu vidéo Call of Duty

L’entreprise de jeux vidéo Activision a dévoilé un skin «Lionel Messi» pour son nouveau jeu Call of Duty Modern Warfare II. Il est donc désormais possible de jouer avec la star argentine.

Sorti en octobre 2022, le jeu Modern Warfare II, nouvelle réédition du jeu Call Of Duty, connaît un grand succès. Ce mercredi 30 novembre, le jeu a sorti un nouveau personnage, celui de Lionel Messi.

C’est une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de jeux vidéo et de Lionel Messi. Ceux qui possèdent cette nouvelle version du jeu vont pouvoir jouer avec le skin de la star argentine.

Dribble your way to victory





Run the field with the Messi Operator Bundle, now available in Call of Duty #Warzone2 and #ModernWarfare2 pic.twitter.com/psB4mVFL9k

— Call of Duty (@CallofDuty) November 29, 2022