Coupe du monde 2022 : un Messi historique permet à l’Argentine de dominer l’Australie

Grâce à un excellent Lionel Messi, l’Argentine a éliminé l’Australie en huitième de finale de la Coupe du monde (2-1). Les Argentins affronteront les Pays-Bas en quarts de finale.

Pour sa 1.000e en carrière, Messi a encore été le héros de la sélection argentine. Un éclair de génie de la Pulga (35e) et une bourde de Mathew Ryan (57e) ont coulé l'Australie (2-1), ce samedi 3 décembre à Doha, et envoyé l'Argentine en quarts de finale du Mondial-2022 contre les Pays-Bas. Un but contre-son-camp d'Enzo Fernandez (77e) a redonné de l'espoir aux Australiens, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser.

Pour le millième match professionnel de sa carrière, Messi a une nouvelle fois débloqué une situation qui semblait figée à la 35e minute, d'une frappe enroulée chirurgicale dans la surface de réparation qui a trompé Mathew Ryan. Le gardien des Socceroos s'est ensuite rendu coupable d'une bourde sur le deuxième but argentin.

Sur la pelouse, les occasions de s'enflammer ont été rares jusqu'au but de Messi. «On voulait être ici pour ressentir ce que ressentent les gens, ce qu'ils nous transmettent. On doit rester unis», a harangué le capitaine argentin.

L'Argentine, championne du monde en 1978 chez elle et en 1986 au Mexique, atteint donc les huitièmes comme en 2018 en Russie, où elle avait chuté contre la France. Mais cette fois, pour sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi entend bien aller au bout de l'aventure, afin d'obtenir le sacre suprême à 35 ans. Et de rejoindre Diego Maradona au panthéon des dieux du football argentin.

