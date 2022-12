Coupe du monde 2022 : Lionel Messi joue son 1.000e match de football contre l’Australie

En participant au huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Australie, Lionel Messi a participé à son 1.000e match en carrière.

La Pulga entre encore plus dans la légende. Ce samedi 3 Lionel Messi va jouer son 1.000e match de football professionnel lors du huitième de finale de l’Argentine contre l’Australie. Plus précisément, l’Argentin aura joué 778 matchs avec le FC Barcelone, 53 avec le Paris Saint-Germain et 169 avec sa sélection nationale.

¡Se viene el millar de Leo! Ante Australia, Leo Messi jugará su partido número 1000 como profesional, contando desde su debut en Barcelona y sus participaciones en la Selección Mayor.



16 octobre 2004 : date de son premier match

Son premier match, «la Pulga» l’a joué le 16 octobre 2004 sur la pelouse de l’Espanyol. Ce soir-là, l’Argentin a remplacé le Portugais, Deco, qui était une star du club à l’époque. Il lui manque encore quelques matchs pour devenir le joueur argentin à avoir joué le plus de rencontres chez les professionnels. Son compatriote, l’ancien défenseur Javier Zanetti, a participé à 1.113 rencontres durant sa carrière.

Deux autres joueurs présents lors de ce Mondial ont déjà joué plus de 1.000 matchs en carrière : le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Daniel Alves. Lors de ce huitième de finale contre l’Australie, Lionel Messi, va disputer son 23e match lors d’un Mondial. Il ne serait plus qu’à deux rencontres du record de Lothar Matthäus (25 rencontres).

Les joueurs avec le match en Coupe du monde

1. Lothar Matthäus (Allemagne, 25 matchs)



2.Miroslav Klose (Allemagne, 24 matchs)



3. Paolo Maldini (Italie, 23 matchs)



4. Lionel Messi (Argentine, 22 matchs)



5. Uwe Seeler (Allemagne, 21 matchs)



5. Diego Maradona (Argentine, 21 matchs)



5. Władysław Żmuda (Polonais, 21 matchs)