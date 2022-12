Biathlon : le programme complet de la 1ère étape à Kontiolahti

La Coupe du monde de biathlon s’est ouvert ce mardi 29 novembre avec la 1ère étape programmée jusqu’à ce dimanche à Kontiolahti (Finlande), où un individuel hommes et femmes, un relais hommes et femmes, un sprint hommes et femmes et une poursuite hommes et femmes étaient au menu. Voici le programme complet.

Mardi 29 novembre

13h15 : Individuel hommes (victoire de Martin Ponsiluoma)

Mercredi 30 novembre

13h15 : Individuel femmes (victoire de Hanna Oeberg)

Jeudi 1er décembre

11h : Relais hommes (victoire de la Norvège)

13h35 : Relais femmes (victoire de la Suède)

Samedi 3 décembre

10h45 : Sprint hommes (victoire de Johannes Boe)

13h45 : Sprint femmes (victoire de Lisa-Theresa Hauser)

Dimanche 4 décembre

12h15 : Poursuite hommes

14h15 : Poursuite femmes