Coupe du monde 2022 : Achraf Hakimi dédicace son pénalty décisif à Kylian Mbappé et Sergio Ramos avec une drôle de célébration

Auteur du penalty décisif du Maroc, mardi, contre l’Espagne (0-0, 3 tab 0), Achraf Hakimi a dédicacé son but à ses coéquipiers au PSG Kylian Mbappé et Sergio Ramos, avec une imitation du pingouin.

Le Maroc a deux nouveaux héros : Yassine Bounou et Achraf Hakimi. Le premier a repoussé deux penalties lors de la séance de tirs aux buts en 8e de finale de la Coupe du monde, mardi, contre l’Espagne (0-0, 3 tab 0), alors que le second a inscrit le penalty de la victoire pour envoyer les Lions de l’Atlas en quart de finale.

Le latéral marocain n’a d'ailleurs pas tremblé au moment de convertir son penalty en réalisant une subtile panenka. Mais il s’est également distingué en imitant le pingouin pour célébrer son but. Une célébration en guise de dédicace à ses coéquipiers à Paris Kylian Mbappé, qui lui avait rendu visite la veille de la rencontre, mais aussi Sergio Ramos, qu'il avait qualifié de «meilleur défenseur du monde» après sa non-sélection pour le Mondial avec… l'Espagne.

“Sergio Ramos es el mejor defensor del mundo”, escribió Achraf Hakimi, el día que Luis Enrique dio la lista de España para Qatar 2022 sin Ramos.





Hoy, Hakimi eliminó a España del Mundial con su penal y festejó a lo… Sergio Ramos.





El fútbol es maravilloso, capítulo un millón. pic.twitter.com/RrsgjOBh4K — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 6, 2022

Quelques minutes plus tard, Kylian Mbapé n'a pas manqué de répondre à l’international marocain sur Twitter avec nomment un émoji pingouin. Le prodige de Bondy avait lui-même utilisé cette célébration, qui aurait été empruntée au joueur de football américain Jaylen Waddle, en août dernier lors de la large victoire du club de la capitale à Lille (1-7), ce qui lui avait valu d'être surnommé «Puinguino» dans le vestiaire parisien. Tout comme Sergio Ramos et Achraf Hakimi au cours d'autres rencontres cette saison.

ACHRAF HAKIMI. — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé pourraient se retrouver face-à-face en demi-finale de cette Coupe du monde. Mais le Maroc devra d'abord écarter le Portugal, samedi, en quarts de finale et la France se défaire de l’Angleterre quelques heures plus tard.

